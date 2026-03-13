12.03.2026 22:00 – FT 0 : 1
Лига Европы13 марта 2026, 05:49 |
49
0
Ноттингем – Мидтьюлланд – 0:1. Победный мяч на 80-й мин. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26
13 марта 2026, 05:49 |
49
0
12 марта Мидтьюлланд минимально переиграл Ноттингем Форест со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.
Единственный гол на 80-й минуте забил Чо Ки Син. Ответная игра состоится 19 числа в Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1
Гол: Чо Ки Син, 80
Видеообзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Чжо Гю Сон (Мидтьюлланд), асcист Усман Диао.
