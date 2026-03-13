Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ноттингем – Мидтьюлланд – 0:1. Победный мяч на 80-й мин. Видео гола и обзор
Лига Европы
Ноттингем Форест
12.03.2026 22:00 – FT 0 : 1
Мидтьюлланд
13 марта 2026, 05:49 |
49
0

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта Мидтьюлланд минимально переиграл Ноттингем Форест со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Единственный гол на 80-й минуте забил Чо Ки Син. Ответная игра состоится 19 числа в Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1

Гол: Чо Ки Син, 80

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Чжо Гю Сон (Мидтьюлланд), асcист Усман Диао.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевалье принял решение после того, как начал играть Сафонов
Футбол | 13 марта 2026, 06:32 0
Шевалье принял решение после того, как начал играть Сафонов
Шевалье принял решение после того, как начал играть Сафонов

Голкипер готов летом покинуть клуб

Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12 марта 2026, 08:13 3
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена

Александр заработает более 30 миллионов фунтов стерлингов

У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12.03.2026, 07:39
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Бокс | 13.03.2026, 00:02
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 22:40
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
