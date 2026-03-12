Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
12 марта 2026, 17:47 | Обновлено 12 марта 2026, 17:52
Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 12 марта проходят 8 поединков плей-офф Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть за французский Лион, а вот нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.

Jтветные матчи состоятся через неделю – 19 марта.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

Расписание матчей

  • 19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия)
  • 19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия)
  • 19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания)
  • 19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия)
  • 22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • 22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция)
  • 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия)

19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия)

19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания)

19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия)

22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)

22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция)

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)

