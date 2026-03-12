Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE

​Вечером 12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии.

Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть за французский Лион, а вот нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.

Jтветные матчи состоятся через неделю – 19 марта.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

Расписание матчей

19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия)

19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия)

19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания)

19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия)

22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)

22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция)

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

​Инфографика

