Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 12 марта проходят 8 поединков плей-офф Лиги Европы
Вечером 12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26
За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть за французский Лион, а вот нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.
Jтветные матчи состоятся через неделю – 19 марта.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026
Расписание матчей
- 19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия)
- 19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия)
- 19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания)
- 19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия)
- 22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)
- 22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция)
- 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
