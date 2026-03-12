Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы
Лилль
12.03.2026 19:45 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 марта 2026, 17:01 | Обновлено 12 марта 2026, 17:52
361
0

Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 12 марта в 19:45 по Киеву

12 марта 2026, 17:01 | Обновлено 12 марта 2026, 17:52
361
0
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта, свою первую встречу в 1/8 финала Лиги Европы проведут Лилль – Астон Вилла. Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Лилль

«Доги» проводят неоднозначный сезон, в чемпионате они только шестые, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков. В последнем туре команда потеряла очки дома против Лорьяна, соперник сравнял счет только на 90+3 минуте – 1:1.

Из национального кубка Лилль уже вылетел, а на основном этапе Лиги Европы было сложно, так как перед последним туром, путевка в плей-офф не была гарантирована, в итоге заняли 18-ю строчку.

В 1/16 финал клуб сразился с Црвеной звездой, где уступил дома – 0:1, потом выиграл с таким же счетом на выезде, после чего забил решающий мяч в овертайме. Пятеро футболистов пропустят предстоящий матч из-за повреждения.

Астон Вилла

Бирмингемцы сильно выглядели на основной стадии Лиги Европы, где они стали вторыми, уступив Лиону только по дополнительным показателям, такой результат позволил напрямую пробиться в 1/8 финала.

Есть хорошие перспективы в АПЛ, там клуб идет на четвертом месте, отставая от третьего МЮ по дополнительным показателям. Команда серьезно притормозила в чемпионате, так как не побеждает в трех матчах кряду, в последнем туре уступили дома 1:4 прямому конкуренту Челси.

У подопечных Эмери есть два пути к Лиге чемпионов, топ-4 на внутренней арене, а также выигрыш Лиги Европы, думаю, они постараются везде успеть. У клуба семь кадровых потерь перед этим противостоянием.

Личные встречи

Соперники последний раз пересекались в четвертьфинале Лиги конференций, два года назад. Тогда команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1, все решилось в серии пенальти, где футболисты Астон Виллы были точнее.

Прогноз

В данном противостоянии, гости котируются минимальными фаворитами. Астон Вилла действительно чуть выше классом, хотя в гостях бирмингемцам наверняка будет сложно. Я жду напряженного матча, в котором никто не будет лишний раз рисковать. Считаю здесь перспективной ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Лилль
12 марта 2026 -
19:45
Астон Вилла
Тотал меньше 2.5 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Штутгарт – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Лилль Астон Вилла Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины
Футбол | 12 марта 2026, 09:33 13
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на футболиста Динамо и сборной Украины

В услугах 20-летнего защитника Тараса Михавко заинтересованы несколько клубов Премьер-лиги

Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Футбол | 11 марта 2026, 22:55 0
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов

Киевляне так и не совершили ни одного входящего трансфера

Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Футбол | 11.03.2026, 17:32
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12.03.2026, 06:57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити
Футбол | 12.03.2026, 15:58
Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити
Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 2
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 8
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем