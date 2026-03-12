12 марта, свою первую встречу в 1/8 финала Лиги Европы проведут Лилль – Астон Вилла. Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Лилль

«Доги» проводят неоднозначный сезон, в чемпионате они только шестые, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков. В последнем туре команда потеряла очки дома против Лорьяна, соперник сравнял счет только на 90+3 минуте – 1:1.

Из национального кубка Лилль уже вылетел, а на основном этапе Лиги Европы было сложно, так как перед последним туром, путевка в плей-офф не была гарантирована, в итоге заняли 18-ю строчку.

В 1/16 финал клуб сразился с Црвеной звездой, где уступил дома – 0:1, потом выиграл с таким же счетом на выезде, после чего забил решающий мяч в овертайме. Пятеро футболистов пропустят предстоящий матч из-за повреждения.

Астон Вилла

Бирмингемцы сильно выглядели на основной стадии Лиги Европы, где они стали вторыми, уступив Лиону только по дополнительным показателям, такой результат позволил напрямую пробиться в 1/8 финала.

Есть хорошие перспективы в АПЛ, там клуб идет на четвертом месте, отставая от третьего МЮ по дополнительным показателям. Команда серьезно притормозила в чемпионате, так как не побеждает в трех матчах кряду, в последнем туре уступили дома 1:4 прямому конкуренту Челси.

У подопечных Эмери есть два пути к Лиге чемпионов, топ-4 на внутренней арене, а также выигрыш Лиги Европы, думаю, они постараются везде успеть. У клуба семь кадровых потерь перед этим противостоянием.

Личные встречи

Соперники последний раз пересекались в четвертьфинале Лиги конференций, два года назад. Тогда команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1, все решилось в серии пенальти, где футболисты Астон Виллы были точнее.

Прогноз

В данном противостоянии, гости котируются минимальными фаворитами. Астон Вилла действительно чуть выше классом, хотя в гостях бирмингемцам наверняка будет сложно. Я жду напряженного матча, в котором никто не будет лишний раз рисковать. Считаю здесь перспективной ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,81.