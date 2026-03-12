Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига Европы. Ничья Ромы, победа Астон Виллы, заруба Штутгарта и Порту
Лига Европы
Лилль
12.03.2026 19:45 – FT 0 : 1
Астон Вилла
Лига Европы
12 марта 2026, 21:51 | Обновлено 12 марта 2026, 22:54
Лига Европы. Ничья Ромы, победа Астон Виллы, заруба Штутгарта и Порту

В матче Панатинаикоса и Бетиса были удалены игроки обеих команд

Лига Европы. Ничья Ромы, победа Астон Виллы, заруба Штутгарта и Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

​Вечером 12 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

В первом блоке сыграно 4 поединка, и еще 4 встречи пройдут поздно вечером.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В итальянском дерби Болонья и Рома разошлись миром (1:1). Украинский форвард волков Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.

Английская Астон Вилла в гостях нанесла поражение команде Лилль из Франции благодаря голу Олли Уоткинса на 61-й минуте (1:0).

Немецкий Штутгарт и португальский Порту устроили зарубу, забив все мячи в первом тайме (1:2)

В матче греческого Панатинаикоса и испанского Бетиса (1:0) было удалено по одному игроку обеих команд.

Ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Бернардески, 50 – Пеллегрини, 71

19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 0:1

Гол: Олли Уоткинс, 61

19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Таборда, 88 (пен)

Удаления: Зарури, 59 – Льоренте, 87

19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия) – 1:2

Голы: Ундав, 40 – Моффи, 21, Мора, 27

Матчи второго блока

  • 22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • 22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция)
  • 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)

Сетка плей-офф

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
