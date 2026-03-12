Лига Европы. Ничья Ромы, победа Астон Виллы, заруба Штутгарта и Порту
В матче Панатинаикоса и Бетиса были удалены игроки обеих команд
Вечером 12 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26
В первом блоке сыграно 4 поединка, и еще 4 встречи пройдут поздно вечером.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В итальянском дерби Болонья и Рома разошлись миром (1:1). Украинский форвард волков Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.
Английская Астон Вилла в гостях нанесла поражение команде Лилль из Франции благодаря голу Олли Уоткинса на 61-й минуте (1:0).
Немецкий Штутгарт и португальский Порту устроили зарубу, забив все мячи в первом тайме (1:2)
В матче греческого Панатинаикоса и испанского Бетиса (1:0) было удалено по одному игроку обеих команд.
Ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026
19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия) – 1:1
Голы: Бернардески, 50 – Пеллегрини, 71
19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 0:1
Гол: Олли Уоткинс, 61
19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания) – 1:0
Гол: Таборда, 88 (пен)
Удаления: Зарури, 59 – Льоренте, 87
19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия) – 1:2
Голы: Ундав, 40 – Моффи, 21, Мора, 27
Матчи второго блока
- 22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)
- 22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция)
- 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Дани Алвеса пополнение в семье
Бывший вратарь поблагодарил за то, что его приняли в свое время в тренерский штаб сборной Украины