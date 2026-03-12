Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/8 финала
Вечером 12 марта будет сыграно 8 поединков второго по силе еврокубка
Вечером 12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26
За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.
В первом блоке в 19:45 сыграют: Болонья – Рома, Лилль – Астон Вилла, Панатинаикос – Бетис, Штутгарт – Порту
Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Генк – Фрайбург, Ноттингем Форест – Мидтьюлланд, Сельта – Лион, Ференцварош – Брага
Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть за французский Лион, а вот нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.
Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026
Расписание матчей
- 19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия)
- 19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия)
- 19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания)
- 19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия)
- 22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)
- 22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция)
- 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)
Сетка плей-офф
Инфографика
