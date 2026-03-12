Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/8 финала
Лига Европы
12 марта 2026, 17:10 | Обновлено 12 марта 2026, 17:44
Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/8 финала

Вечером 12 марта будет сыграно 8 поединков второго по силе еврокубка

Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/8 финала
Коллаж Sport.ua

​Вечером 12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 19 марта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом блоке в 19:45 сыграют: Болонья – Рома, Лилль – Астон Вилла, Панатинаикос – Бетис, Штутгарт – Порту

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Генк – Фрайбург, Ноттингем Форест – Мидтьюлланд, Сельта – Лион, Ференцварош – Брага

Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть за французский Лион, а вот нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

Расписание матчей

  • 19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия)
  • 19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия)
  • 19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания)
  • 19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия)
  • 22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • 22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция)
  • 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)

Сетка плей-офф

​Инфографика

