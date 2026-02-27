Оппонент для Лиона с Яремчуком. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
27 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.
Итальянская Рома, у которой травмирован украинский форвард Артем Довбик, в 1/8 финала проведет дерби против Болоньи.
Французский Лион, новичком которого стал украинский нападающий Роман Яремчук, на этой стадии сыграет против испанской Сельты.
Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы запланированы на 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая.
Финал будет проведен 20 мая на стадионе Бешикташ в турецком Стамбуле.
🏆 Лига Европы УЕФА 2025/26
Пары 1/8 финала (по сетке), 12 и 19 марта
- Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)
- Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания)
- Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)
- Сельта (Испания) – Лион (Франция)
- Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия)
- Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)
- Болонья (Италия) – Рома (Италия)
- Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия)
Сетка плей-офф
