Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оппонент для Лиона с Яремчуком. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы
27 февраля 2026, 14:19 | Обновлено 27 февраля 2026, 14:47
1993
2

Оппонент для Лиона с Яремчуком. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

27 февраля 2026, 14:19 | Обновлено 27 февраля 2026, 14:47
1993
2 Comments
Оппонент для Лиона с Яремчуком. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

27 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Итальянская Рома, у которой травмирован украинский форвард Артем Довбик, в 1/8 финала проведет дерби против Болоньи.

Французский Лион, новичком которого стал украинский нападающий Роман Яремчук, на этой стадии сыграет против испанской Сельты.

Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы запланированы на 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая.

Финал будет проведен 20 мая на стадионе Бешикташ в турецком Стамбуле.

🏆 Лига Европы УЕФА 2025/26

Пары 1/8 финала (по сетке), 12 и 19 марта

  • Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)
  • Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания)
  • Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)
  • Сельта (Испания) – Лион (Франция)
  • Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия)
  • Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • Болонья (Италия) – Рома (Италия)
  • Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

Фотогалерея

По теме:
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал продолжил свою уникальную серию участия в 1/8 финала Лиги чемпионов
Миколенко – лидер сезона среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах
Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Панатинаикос Сельта Болонья Брага Мидтьюлланд жеребьевка Ноттингем Форест Лига Европы Фрайбург Ференцварош жеребьевка Лиги Европы Роман Яремчук Артем Довбик выбор редакции Лион Генк Порту статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
є шанс побачити англійський півфінал
Ответить
0
Dyrkach
Вилла - чемп
Ответить
-1
