Оппонент для Лиона с Яремчуком. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

27 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Итальянская Рома, у которой травмирован украинский форвард Артем Довбик, в 1/8 финала проведет дерби против Болоньи.

Французский Лион, новичком которого стал украинский нападающий Роман Яремчук, на этой стадии сыграет против испанской Сельты.

Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы запланированы на 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая.

Финал будет проведен 20 мая на стадионе Бешикташ в турецком Стамбуле.

Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия)

Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания)

Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия)

Сельта (Испания) – Лион (Франция)

Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия)

Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания)

Болонья (Италия) – Рома (Италия)

Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия)

