Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены все участники 1/8 финала

Вечером 26 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Завершились все матчи, определены участники 1/8 финала.

Во втором блоке матчей задачу выхода в следующий раунд выполнили: Болонья, Генк, Ноттингем Форест, Сельта.

Участники 1/8 финала Лиги Европы:

Топ-8 этапа лиги : Лион, Астон Вилла, Мидтьюлланд, Бетис, Порту, Брага, Фрайбург, Рома

: Лион, Астон Вилла, Мидтьюлланд, Бетис, Порту, Брага, Фрайбург, Рома Победители 1/16 финала: Панатинаикос, Ференцварош, Лилль, Штутгарт, Болонья, Генк, Ноттингем Форест, Сельта

Жеребьевка стадии 1/8 финала ЛЕ пройдет в швейцарском Ньоне 27 февраля в 14:00 по киевскому времени.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) – 1:1, пен. 3:4 [первый матч – 2:2]

Голы: Спачил, 62 – Тетте, 9

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 2:0 [первый матч – 1:2]

Голы: Каниховски, 14, Захариассен, 30

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) – 0:2 д.в. [первый матч – 1:0]

Гол: Жиру, 4, Нгой, 99

19:45. Штутгарт (Германия) – Селтик (Шотландия) – 0:1 [первый матч – 4:1]

Гол: Маккоуэн, 1

22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) – 1:0 [первый матч – 1:0]

Гол: Жоау Мариу, 56

22:00. Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 3:3 д.в [первый матч – 3:1]

Голы: Сор, 51, Винлоф, 101 (автогол), Хейманс, 114 – Бакрар, 45+2, Стойкович, 57 (пен), 75

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Фенербахче (Турция) – 1:2 [первый матч – 3:0]

Голы: Хадсон-Одои, 68 – Актюркоглу, 22, 48 (пен)

22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) – 1:0 [первый матч – 2:1]

Гол: Сведберг, 63

