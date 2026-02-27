26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2025/26 между английским «Ноттингем Форест» и турецким «Фенербахче».

Встреча прошла на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ноттингем Форест».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хотя турки и выиграли матч, но по сумме двух встреч дальше прошли англичане.

Лига Европы 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 26 февраля

Ноттингем Форест – Фенербахче – 1:2 (первый матч – 3:0)

Гол: Хадсон-Одой, 68 – Актюркоглу, 22, 48 (пен.)

Видеообзор матча