Ноттингем – Фенербахче – 1:2. Победа с привкусом поражения. Видеообзор игры
Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы
26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2025/26 между английским «Ноттингем Форест» и турецким «Фенербахче».
Встреча прошла на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ноттингем Форест».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хотя турки и выиграли матч, но по сумме двух встреч дальше прошли англичане.
Лига Европы 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 26 февраля
Ноттингем Форест – Фенербахче – 1:2 (первый матч – 3:0)
Гол: Хадсон-Одой, 68 – Актюркоглу, 22, 48 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отечественный наставник Олег Федорчук считает, что Георгий уступает конкуренцию Рафе Силве
Саладуха сообщила, что законодательных изменений для этого пока нет