  4. Ноттингем – Фенербахче – 1:2. Победа с привкусом поражения. Видеообзор игры
Лига Европы
Проходит дальше Ноттингем Форест
26.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 1 : 2
Фенербахче
27 февраля 2026, 04:39
Ноттингем – Фенербахче – 1:2. Победа с привкусом поражения. Видеообзор игры

Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы

Ноттингем – Фенербахче – 1:2. Победа с привкусом поражения. Видеообзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2025/26 между английским «Ноттингем Форест» и турецким «Фенербахче».

Встреча прошла на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ноттингем Форест».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хотя турки и выиграли матч, но по сумме двух встреч дальше прошли англичане.

Лига Европы 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 26 февраля
Ноттингем Форест – Фенербахче – 1:2 (первый матч – 3:0)
Гол: Хадсон-Одой, 68 – Актюркоглу, 22, 48 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест), асcист Ола Айна.
48’
ГОЛ ! С пенальти забил Керем Актюркоглу (Фенербахче).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Фенербахче), асcист Сидики Шериф.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
