Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига Европы. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы
Ноттингем Форест
26.02.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:0 - : -
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 февраля 2026, 19:44 | Обновлено 26 февраля 2026, 19:46
25
0

Лига Европы. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 26 февраля проходят 8 поединков плей-офф Лиги Европы

26 февраля 2026, 19:44 | Обновлено 26 февраля 2026, 19:46
25
0
Лига Европы. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 февраля состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, и будут определены участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

26 февраля в первом блоке в 19:45 сыграют: Виктория Пльзень – Панатинаикос, Ференцварош – Лудогорец, Црвена Звезда – Лилль, Штутгарт – Селтик.

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Болонья – Бранн, Генк – Динамо Загреб, Ноттингем Форест – Фенербахче, Сельта – ПАОК.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

  • 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) [первый матч – 2:2]
  • 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) [первый матч – 1:2]
  • 19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) [первый матч – 1:0]
  • 19:45. Штутгарт (Германия) – Селтик (Шотландия) [первый матч – 4:1]
  • 22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) [первый матч – 1:0]
  • 22:00. Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 3:0]
  • 22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) [первый матч – 2:1]

Инфографика

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) [первый матч – 2:2]

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) [первый матч – 1:2]

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) [первый матч – 1:0]

19:45. Штутгарт (Германия) – Селтик (Шотландия) [первый матч – 4:1]

22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) [первый матч – 1:0]

22:00. Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) [первый матч – 3:1]

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 3:0]

22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) [первый матч – 2:1]

По теме:
Штутгарт – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Вечер Лиги Европы. Расписание ответных матчей 1/16 финала
Виктория Пльзень – Панатинаикос. Прогноз и анонс матча Лиги Европы
Штутгарт Лилль Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Црвена Звезда Бранн Ноттингем Форест Лига Европы Виктория Пльзень Ференцварош Лудогорец смотреть онлайн Генк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Футбол | 26 февраля 2026, 07:33 5
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень

Тренер – о работе в «Нефтчи»

Клуб УПЛ: «Нельзя опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите»
Футбол | 26 февраля 2026, 18:25 1
Клуб УПЛ: «Нельзя опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите»
Клуб УПЛ: «Нельзя опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите»

Спортивный директор Вереса Габовда уверен, что нельзя сокращать чемпионат

Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Футбол | 26.02.2026, 09:36
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Футбол | 26.02.2026, 14:52
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Теннис | 26.02.2026, 13:40
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 80
Футбол
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
26.02.2026, 09:23 9
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 10
Теннис
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем