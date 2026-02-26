Лига Европы. Матчи 1/16 финала, 26 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 26 февраля проходят 8 поединков плей-офф Лиги Европы
Вечером 26 февраля состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26
За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, и будут определены участники 1/8 финала.
26 февраля в первом блоке в 19:45 сыграют: Виктория Пльзень – Панатинаикос, Ференцварош – Лудогорец, Црвена Звезда – Лилль, Штутгарт – Селтик.
Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Болонья – Бранн, Генк – Динамо Загреб, Ноттингем Форест – Фенербахче, Сельта – ПАОК.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026
- 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) [первый матч – 2:2]
- 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) [первый матч – 1:2]
- 19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) [первый матч – 1:0]
- 19:45. Штутгарт (Германия) – Селтик (Шотландия) [первый матч – 4:1]
- 22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) [первый матч – 1:0]
- 22:00. Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) [первый матч – 3:1]
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 3:0]
- 22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) [первый матч – 2:1]
Инфографика
