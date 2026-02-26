Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вечер Лиги Европы. Расписание ответных матчей 1/16 финала
Лига Европы
26 февраля 2026, 18:35 | Обновлено 26 февраля 2026, 18:38
Вечер Лиги Европы. Расписание ответных матчей 1/16 финала

Вечером 26 февраля будет сыграно 8 поединков второго по силе еврокубка

Коллаж Sport.ua

Вечером 26 февраля состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

За один вечер будет сыграно 8 поединков этой стадии, и будут определены участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 лучших команд по итогам 8 туров вышли напрямую в 1/8 финала (Лион, Астон Вилла, Мидтьюлланд, Бетис, Порту, Брага, Фрайбург, Рома). Команды, занявшие в лиге 9–24 места, играют в 1/16 финала.

26 февраля в первом блоке в 19:45 сыграют: Виктория Пльзень – Панатинаикос, Ференцварош – Лудогорец, Црвена Звезда – Лилль, Штутгарт – Селтик. Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Болонья – Бранн, Генк – Динамо Загреб, Ноттингем Форест – Фенербахче, Сельта – ПАОК.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик травмирован и перенес операцию. Новичком Лиона стал украинский форвард Роман Яремчук. И Рома, и Лион напрямую вышли в 1/8 финала и ожидают соперников.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

Расписание матчей

  • 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) [первый матч – 2:2]
  • 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) [первый матч – 1:2]
  • 19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) [первый матч – 1:0]
  • 19:45. Штутгарт (Германия) – Селтик (Шотландия) [первый матч – 4:1]
  • 22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) [первый матч – 1:0]
  • 22:00. Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 3:0]
  • 22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) [первый матч – 2:1]

Сетка плей-офф

Инфографика

