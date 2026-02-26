Первый блок Лиги Европы. Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала

Вечером 26 февраля проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Завершились матчи первого блока, определены очередные участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала. Еще два ранних поединка Лиги Европы перешли в овертаймы.

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Болонья – Бранн, Генк – Динамо Загреб, Ноттингем Форест – Фенербахче, Сельта – ПАОК.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) – 1:1, овертайм [первый матч – 2:2]

Голы: Спачил, 62 – Тетте, 9

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 2:0 [первый матч – 1:2]

Голы: Каниховски, 14, Захариассен, 30

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) – 0:1, овертайм [первый матч – 1:0]

Гол: Жиру, 4

19:45. Штутгарт (Германия) – Селтик (Шотландия) – 0:1 [первый матч – 4:1]

Гол: Маккоуэн, 1

Вечерние матчи

22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) [первый матч – 1:0]

22:00. Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) [первый матч – 3:1]

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 3:0]

22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) [первый матч – 2:1]

Инфографика