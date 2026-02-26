Первый блок Лиги Европы. Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала
Еще два ранних поединка Лиги Европы перешли в овертаймы
Вечером 26 февраля проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Завершились матчи первого блока, определены очередные участники 1/8 финала.
Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала. Еще два ранних поединка Лиги Европы перешли в овертаймы.
Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Болонья – Бранн, Генк – Динамо Загреб, Ноттингем Форест – Фенербахче, Сельта – ПАОК.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026
19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) – 1:1, овертайм [первый матч – 2:2]
Голы: Спачил, 62 – Тетте, 9
19:45. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 2:0 [первый матч – 1:2]
Голы: Каниховски, 14, Захариассен, 30
19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) – 0:1, овертайм [первый матч – 1:0]
Гол: Жиру, 4
19:45. Штутгарт (Германия) – Селтик (Шотландия) – 0:1 [первый матч – 4:1]
Гол: Маккоуэн, 1
Вечерние матчи
- 22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) [первый матч – 1:0]
- 22:00. Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) [первый матч – 3:1]
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 3:0]
- 22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) [первый матч – 2:1]
Инфографика
