Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первый блок Лиги Европы. Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала
Первый блок Лиги Европы. Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала

Еще два ранних поединка Лиги Европы перешли в овертаймы

Первый блок Лиги Европы. Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 февраля проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Завершились матчи первого блока, определены очередные участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Штутгарт и Ференцварош вышли в 1/8 финала. Еще два ранних поединка Лиги Европы перешли в овертаймы.

Во втором блоке в 22:00 запланированы матчи: Болонья – Бранн, Генк – Динамо Загреб, Ноттингем Форест – Фенербахче, Сельта – ПАОК.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) – 1:1, овертайм [первый матч – 2:2]

Голы: Спачил, 62 – Тетте, 9

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 2:0 [первый матч – 1:2]

Голы: Каниховски, 14, Захариассен, 30

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) – 0:1, овертайм [первый матч – 1:0]

Гол: Жиру, 4

19:45. Штутгарт (Германия) – Селтик (Шотландия) – 0:1 [первый матч – 4:1]

Гол: Маккоуэн, 1

Вечерние матчи

  • 22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) [первый матч – 1:0]
  • 22:00. Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Фенербахче (Турция) [первый матч – 3:0]
  • 22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) [первый матч – 2:1]

Инфографика

По теме:
Жиру на высоте. Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Штутгарт – Селтик – 0:1. Гол на 1-й минуте не помог. Видеообзор матча
Впервые в истории еврокубков: команды сыграли пять очных матчей за сезон
Штутгарт Лилль Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Црвена Звезда Бранн Ноттингем Форест Лига Европы Виктория Пльзень Ференцварош Лудогорец Генк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
MrStepanovM .
на болгар не сподівався, а ось в Лілль вірив!  Добре що вибили сербів...в усіх сенсах...тепер слово за ШД в здобутку очрк та місця в таблиці коефіцієнтів, попереду Сербія та Румунія які в ауті 
