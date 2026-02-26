26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2025/26 между немецким «Штутгартом» и шотландским «Селтиком».

Встреча прошла на стадионе MHPArena в Штутгарте и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Первая игра между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу «Штутгарта».

«Селтик» бодро начал матч, забив на 1-й минуте, но не сумел совершить камбэк.

Лига Европы 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 26 февраля

Штутгарт – Селтик – 0:1 (первый матч – 4:1)

Гол: Маккоуэн, 1

Видеообзор матча