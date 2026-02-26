Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Штутгарт – Селтик – 0:1. Гол на 1-й минуте не помог. Видеообзор матча
Лига Европы
Проходит дальше Штутгарт
26.02.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 0 : 1
Селтик
26 февраля 2026, 22:34 | Обновлено 26 февраля 2026, 22:35
24
0

Штутгарт – Селтик – 0:1. Гол на 1-й минуте не помог. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы

Штутгарт – Селтик – 0:1. Гол на 1-й минуте не помог. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2025/26 между немецким «Штутгартом» и шотландским «Селтиком».

Встреча прошла на стадионе MHPArena в Штутгарте и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Первая игра между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу «Штутгарта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Селтик» бодро начал матч, забив на 1-й минуте, но не сумел совершить камбэк.

Лига Европы 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 26 февраля
Штутгарт – Селтик – 0:1 (первый матч – 4:1)
Гол: Маккоуэн, 1

Видеообзор матча

События матча

1’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Маккоуэн (Селтик), асcист Чуквубуйке Адаму.
