Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жиру на высоте. Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы
Црвена Звезда
26.02.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 0 : 2
Лилль Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 февраля 2026, 22:39 | Обновлено 26 февраля 2026, 23:01
355
1

Жиру на высоте. Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы

Французам понадобился овертайм, а греческая команда выиграла серию пенальти

26 февраля 2026, 22:39 | Обновлено 26 февраля 2026, 23:01
355
1 Comments
Жиру на высоте. Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Вечером 26 февраля проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Завершились матчи первого блока, определены очередные участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Французам понадобился овертайм, а греческая команда выиграла серию пенальти.

Лилль после поражения от Црвены Звезды в первой игре (0:1) сумел отыграться во втором матче благодаря голу Оливье Жиру. Победный гол для французского клуба забил Натан Нгой на 99-й минуте (2:0 д.в.).

В противостоянии между Викторией Пльзень и Панатинаикосом зафиксировано две ничьи (2:2 и 1:1). В футбольной лотереи больше повезло греческому клубу (пен. 4:3), который и вышел в 1/8 финала.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) – 1:1, пен. 3:4 [первый матч – 2:2]

Голы: Спачил, 62 – Тетте, 9

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) – 0:2 д.в. [первый матч – 1:0]

Гол: Жиру, 4, Нгой, 99

Инфографика

По теме:
Црвена Звезда – Лилль – 0:2. Жиру забил. Видео голов и обзор
Панатинаикос четвертый раз за 3 сезона пробивал послематчевые пенальти
Жиру пополнил список игроков с 11+ голами в еврокубках после 35 лет
Лига Европы Панатинаикос Оливье Жиру Лилль Црвена Звезда Виктория Пльзень серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Футбол | 26 февраля 2026, 07:33 5
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень

Тренер – о работе в «Нефтчи»

19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы
Футбол | 26 февраля 2026, 21:43 1
19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы
19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы

Бартош Мазурек трижды отличился в ворота фиалок в ответном матче 1/16 финала ЛК

Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Футбол | 26.02.2026, 08:00
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
Футбол | 26.02.2026, 00:28
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
Эксперт: «Игра Динамо была на уровне того же Руха»
Футбол | 26.02.2026, 14:05
Эксперт: «Игра Динамо была на уровне того же Руха»
Эксперт: «Игра Динамо была на уровне того же Руха»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Жиру як те вино - з роками тільки краще 
Ответить
0
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 25
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
25.02.2026, 14:27 39
Олимпийские игры
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
25.02.2026, 01:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем