Жиру на высоте. Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы

Вечером 26 февраля проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Завершились матчи первого блока, определены очередные участники 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Французам понадобился овертайм, а греческая команда выиграла серию пенальти.

Лилль после поражения от Црвены Звезды в первой игре (0:1) сумел отыграться во втором матче благодаря голу Оливье Жиру. Победный гол для французского клуба забил Натан Нгой на 99-й минуте (2:0 д.в.).

В противостоянии между Викторией Пльзень и Панатинаикосом зафиксировано две ничьи (2:2 и 1:1). В футбольной лотереи больше повезло греческому клубу (пен. 4:3), который и вышел в 1/8 финала.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 26 февраля 2026

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) – 1:1, пен. 3:4 [первый матч – 2:2]

Голы: Спачил, 62 – Тетте, 9

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) – 0:2 д.в. [первый матч – 1:0]

Гол: Жиру, 4, Нгой, 99

Инфографика