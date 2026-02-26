В четверг, 26 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Лиллем». По киевскому времени игра начнется в 19.45. Первая игра завершилась минимальной победой сербов.

Црвена Звезда

Довольно уверенные результаты показывает сербский клуб в текущем сезоне. После 24 туров национальной лиги на балансе «Црвенной Звезды» есть 57 баллов, благодаря которым она находится на 1-м месте турнирной таблицы. Однако интрига в борьбе за чемпионство еще не угасла – ближайший преследователь, Партизан, отстает всего на 4 пункта. В Кубке Сербии коллектив добрался уже до четвертьфинала, где встретится с «Новым Пазарем».

За 8 поединков Лиги Европы сербам удалось получить 14 баллов и занять 15-ю позицию общего зачета, которая позволила играть в плей-офф.

Лилль

А вот французы, несмотря на хорошее начало сезона, выглядят не слишком убедительно. За 23 игры Лиги 1 «Лиллю» удалось набрать 37 зачетных пунктов, которые пока позволяют ему находиться на 5-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-3 уже достаточно серьезное – 8 баллов. В Кубке Франции команда потерпела поражение от «Лиона» на стадии 1/16 финала.

За 8 поединков группового этапа Лиги Европы французы получили 12 очков, благодаря которым заняли 18 место общего зачета и квалифицировались в плей-офф.

Личные встречи

В этом сезоне команды играли между собой уже дважды – в обеих играх со счетом 1:0 победила «Црвена Звезда».

Интересные факты

За 11 последних поединков «Лилль» одержал только 2 победы.

Беспроигрышная серия «Црвенной Звезды» продолжается уже 11 матчей подряд.

За последние 11 поединков «Црвена Звезда» сохранила ворота сухими 9 раз.

Ни в одном из последних 6 матчей «Лилля» не было забито больше, чем 2.5 гола.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.75 для Црвеной Зведзды и 2.63 для Лилля. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Последние матчи клубов не слишком богаты голами, поэтому я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.52.