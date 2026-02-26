Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Црвена Звезда
26.02.2026 19:45 - : -
Лилль
Црвена Звезда – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 26 февраля в 19:45 по Киеву

Црвена Звезда – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Црвена Звезда

В четверг, 26 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Лиллем». По киевскому времени игра начнется в 19.45. Первая игра завершилась минимальной победой сербов.

Црвена Звезда

Довольно уверенные результаты показывает сербский клуб в текущем сезоне. После 24 туров национальной лиги на балансе «Црвенной Звезды» есть 57 баллов, благодаря которым она находится на 1-м месте турнирной таблицы. Однако интрига в борьбе за чемпионство еще не угасла – ближайший преследователь, Партизан, отстает всего на 4 пункта. В Кубке Сербии коллектив добрался уже до четвертьфинала, где встретится с «Новым Пазарем».

За 8 поединков Лиги Европы сербам удалось получить 14 баллов и занять 15-ю позицию общего зачета, которая позволила играть в плей-офф.

Лилль

А вот французы, несмотря на хорошее начало сезона, выглядят не слишком убедительно. За 23 игры Лиги 1 «Лиллю» удалось набрать 37 зачетных пунктов, которые пока позволяют ему находиться на 5-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-3 уже достаточно серьезное – 8 баллов. В Кубке Франции команда потерпела поражение от «Лиона» на стадии 1/16 финала.

За 8 поединков группового этапа Лиги Европы французы получили 12 очков, благодаря которым заняли 18 место общего зачета и квалифицировались в плей-офф.

Личные встречи

В этом сезоне команды играли между собой уже дважды – в обеих играх со счетом 1:0 победила «Црвена Звезда».

Интересные факты

  • За 11 последних поединков «Лилль» одержал только 2 победы.
  • Беспроигрышная серия «Црвенной Звезды» продолжается уже 11 матчей подряд.
  • За последние 11 поединков «Црвена Звезда» сохранила ворота сухими 9 раз.
  • Ни в одном из последних 6 матчей «Лилля» не было забито больше, чем 2.5 гола.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.75 для Црвеной Зведзды и 2.63 для Лилля. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Последние матчи клубов не слишком богаты голами, поэтому я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Црвена Звезда
26 февраля 2026 -
19:45
Лилль
Тотал менее 3 1.52
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
