  4. Црвена Звезда – Лилль – 0:2. Жиру забил. Видео голов и обзор
Лига Европы
Црвена Звезда – Лилль – 0:2. Жиру забил. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги конференций

Црвена Звезда – Лилль – 0:2. Жиру забил. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2025/26 между сербской «Црвеной Звездой» и французским «Лилле».

Встреча прошла на стадионе Райко Митич в Белграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первая игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лилля».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол Жиру в начале поединка перевел игру в овертаймы, где «доги» дожали соперника.

Лига Европы 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 26 февраля
Црвена Звезда – Лилль – 0:2 (первый матч – 1:0)
Голи: Жиру, 4, Нгой, 99

Видеообзор матча

По теме:
Панатинаикос четвертый раз за 3 сезона пробивал послематчевые пенальти
Жиру пополнил список игроков с 11+ голами в еврокубках после 35 лет
Жиру на высоте. Панатинаикос и Лилль пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Лилль Црвена Звезда Лига Европы Оливье Жиру видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
