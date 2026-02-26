Црвена Звезда – Лилль – 0:2. Жиру забил. Видео голов и обзор
26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2025/26 между сербской «Црвеной Звездой» и французским «Лилле».
Встреча прошла на стадионе Райко Митич в Белграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первая игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лилля».
Гол Жиру в начале поединка перевел игру в овертаймы, где «доги» дожали соперника.
Лига Европы 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 26 февраля
Црвена Звезда – Лилль – 0:2 (первый матч – 1:0)
Голи: Жиру, 4, Нгой, 99
Видеообзор матча
