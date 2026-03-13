Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лилль – Астон Вилла – 0:1. Как забил Олли Уоткинс. Видео гола и обзор матча
Лига Европы
Лилль
12.03.2026 19:45 – FT 0 : 1
Астон Вилла
13 марта 2026, 05:18 |
Лилль – Астон Вилла – 0:1. Как забил Олли Уоткинс. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

12 марта Астон Вилла минимально одолела Лилль в выездном первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Поединок состоялся на стадионе Стад Пьер-Моруа в городе Вильнев-д'Аск. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вилланов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 61-й минуте забил Олли Уоткинс.

Первый матч. 12 марта

Лилль (Франция) Астон Вилла (Англия) – 0:1

Гол: Уоткинс, 61

Видеообзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Эмилиано Буэндиа.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
