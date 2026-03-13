Лилль – Астон Вилла – 0:1. Как забил Олли Уоткинс. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26
12 марта Астон Вилла минимально одолела Лилль в выездном первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.
Поединок состоялся на стадионе Стад Пьер-Моруа в городе Вильнев-д'Аск. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вилланов.
Единственный гол на 61-й минуте забил Олли Уоткинс.
Первый матч. 12 марта
Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 0:1
Гол: Уоткинс, 61
Видеообзор матча
События матча
