12 марта Астон Вилла минимально одолела Лилль в выездном первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Поединок состоялся на стадионе Стад Пьер-Моруа в городе Вильнев-д'Аск. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вилланов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 61-й минуте забил Олли Уоткинс.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 0:1

Гол: Уоткинс, 61

Видеообзор матча