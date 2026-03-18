Интер вылетел. Определены полуфинальные пары Юношеской лиги УЕФА
В полуфиналах сыграют: Бенфика – Брюгге, Реал – ПСЖ
18 марта состоялись матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Определены полуфинальные пары главного молодежного турнира Европы,
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Реал U-19 переиграл Спортинг U-19 (2:1), а Интер U-19 уступил Бенфике (2:3).
За мадридский Реал весь матч сыграл украинский голкипер Илья Волошин.
В 1/2 финала ЮЛУ Реал сыграет против ПСЖ, а Бенфика сыграет против Брюгге.
Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловре в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.
Юношеская лига УЕФА 2025/26
1/4 финала, 18 марта 2026
Интер U-19 (Италия) – Бенфика Лиссабон U-19 (Португалия) – 2:3
Голы: Зуин, 61, Эль-Махбуби, 88 – Колетта, 26, Фрейтас, 58, Соуза, 77
Реал Мадрид U-19 (Испания) – Спортинг Лиссабон U-19 (Португалия) – 2:1
Голы: Хакобо Ортега, 51, Роберто Мартин, 63 – Флавио Гонсалвеш, 43
