Интер вылетел. Определены полуфинальные пары Юношеской лиги УЕФА

18 марта состоялись матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Определены полуфинальные пары главного молодежного турнира Европы,

Реал U-19 переиграл Спортинг U-19 (2:1), а Интер U-19 уступил Бенфике (2:3).

За мадридский Реал весь матч сыграл украинский голкипер Илья Волошин.

В 1/2 финала ЮЛУ Реал сыграет против ПСЖ, а Бенфика сыграет против Брюгге.

Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловре в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2025/26

1/4 финала, 18 марта 2026

Интер U-19 (Италия) – Бенфика Лиссабон U-19 (Португалия) – 2:3

Голы: Зуин, 61, Эль-Махбуби, 88 – Колетта, 26, Фрейтас, 58, Соуза, 77

Реал Мадрид U-19 (Испания) – Спортинг Лиссабон U-19 (Португалия) – 2:1

Голы: Хакобо Ортега, 51, Роберто Мартин, 63 – Флавио Гонсалвеш, 43

Сетка плей-офф