Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер вылетел. Определены полуфинальные пары Юношеской лиги УЕФА
Юношеская лига УЕФА
Интер Милан U19
18.03.2026 17:00 – FT 2 : 3
Бенфика U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
18 марта 2026, 19:34 | Обновлено 18 марта 2026, 19:39
232
0

Интер вылетел. Определены полуфинальные пары Юношеской лиги УЕФА

18 марта состоялись матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Определены полуфинальные пары главного молодежного турнира Европы,

Реал U-19 переиграл Спортинг U-19 (2:1), а Интер U-19 уступил Бенфике (2:3).

За мадридский Реал весь матч сыграл украинский голкипер Илья Волошин.

В 1/2 финала ЮЛУ Реал сыграет против ПСЖ, а Бенфика сыграет против Брюгге.

Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловре в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2025/26

1/4 финала, 18 марта 2026

Интер U-19 (Италия) – Бенфика Лиссабон U-19 (Португалия) – 2:3

Голы: Зуин, 61, Эль-Махбуби, 88 – Колетта, 26, Фрейтас, 58, Соуза, 77

Реал Мадрид U-19 (Испания) – Спортинг Лиссабон U-19 (Португалия) – 2:1

Голы: Хакобо Ортега, 51, Роберто Мартин, 63 – Флавио Гонсалвеш, 43

Сетка плей-офф

Юношеская лига УЕФА Брюгге Бенфика Вильярреал Интер Милан Спортинг Лиссабон Атлетико Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид U-19 ПСЖ U-19 Бенфика U-19 Интер Милан U-19 ПСЖ видео голов и обзор Спортинг Лиссабон U-19 Атлетико Мадрид U-19 Илья Волошин Вильярреал U-19 Брюгге U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем