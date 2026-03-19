  ВИДЕО. Месси забил 900-й гол в карьере. Сколько понадобилось матчей?
19 марта 2026, 01:35 | Обновлено 19 марта 2026, 01:39
ВИДЕО. Месси забил 900-й гол в карьере. Сколько понадобилось матчей?

В ночь на 19 марта Лео забил Нэшвиллу в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил 900-й гол в карьере.

В ночь на 19 марта 38-летний аргентинец отличился за Интер Майами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против Нэшвилла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лео открыл счет на 7-й минуте встречи. Месси принял мяч в штрафной площади соперника после передачи Серхио Регилона, обработал и пробил низом в дальний нижний угол.

Месси преодолел отметку в 900 голов за 1142 поединка. У его вечного соперника Криштиану Роналду 965 мячей и 1312 матчей. А 900 голов КриРо оформил за 1236 игр.

В первой игре Нэшвилл и Интер Майами расписали ничью 0:0. Ответный поединок между командами стартовал в 01:00 по Киеву на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле.

ВИДЕО. Как Месси забил 900-й гол в карьере

Инфографика

Даниил Агарков
