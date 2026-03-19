Игровой день в Майами полностью отменен. Матчи украинок перенесены
Организаторы даже надеялись провести всего два поединка, но и их пришлось отложить
Игровой день на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (18 марта) пришлось полностью отменить из-за дождей.
Все матчи 1/64 финала, которые должны были стартовать в среду, перенесены. 18 марта были запланированы поединки двух украинских теннисисток: Даяны Ястремской (против Эшлин Крюгер) и Юлии Стародубцевой (против Евы Лис).
19 числа в Майами состоится в общей сложности 50 матчей, будет задействовано 10 кортов. Даяна и Юлия сыграют на корте №5 – Стародубцева стартует вторым запуском (не ранее 17:30), а Ястремская начнет пятым запуском (не ранее 22:00).
Организаторы тянули с полной отменой до последнего. Они даже надеялись провести всего два поединка: Александер Мюллер – Маттео Берреттни, Рейлли Опелка – Нуну Боржеш (не ранее 01:00 по Киеву). Но в итоге и эти встречи пришлось отменить.
Расписание игрового дня на 19 марта
Заявление организаторов турнира в Майами:
🌧️ Continua el mal tiempo y el Miami Open dio por suspendida toda la jornada del día de hoy.— Market Deportivo (@marketdeportivo) March 18, 2026
Si continúa la lluvia en los próximos días, van a sufrir un grave contratiempo.#MiamiOpen 🎾 #MarketDeportivo
