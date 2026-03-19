Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Игровой день в Майами полностью отменен. Матчи украинок перенесены
WTA
19 марта 2026, 02:29
21
0

Организаторы даже надеялись провести всего два поединка, но и их пришлось отложить

Getty Images/Global Images Ukraine

Игровой день на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (18 марта) пришлось полностью отменить из-за дождей.

Все матчи 1/64 финала, которые должны были стартовать в среду, перенесены. 18 марта были запланированы поединки двух украинских теннисисток: Даяны Ястремской (против Эшлин Крюгер) и Юлии Стародубцевой (против Евы Лис).

19 числа в Майами состоится в общей сложности 50 матчей, будет задействовано 10 кортов. Даяна и Юлия сыграют на корте №5 – Стародубцева стартует вторым запуском (не ранее 17:30), а Ястремская начнет пятым запуском (не ранее 22:00).

Организаторы тянули с полной отменой до последнего. Они даже надеялись провести всего два поединка: Александер Мюллер – Маттео Берреттни, Рейлли Опелка – Нуну Боржеш (не ранее 01:00 по Киеву). Но в итоге и эти встречи пришлось отменить.

Расписание игрового дня на 19 марта

Заявление организаторов турнира в Майами:

По теме:
Матч Ястремской в Майами перенесен на другой день. Сыграет ли Стародубцева?
Юлия Стародубцева – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
погода (дождь, снег и другое) перенос матчей WTA Майами Даяна Ястремская Эшлин Крюгер Ева Лис Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Футбол | 18 марта 2026, 19:51 45
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ

Риццоли считает, что Динамо не должно было бить пенальти в игре с Оболонью

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 18 марта 2026, 22:29 1
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Футбол | 18.03.2026, 08:00
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Цыганков может неожиданно покинуть Жирону из-за главного тренера
Футбол | 18.03.2026, 09:02
Цыганков может неожиданно покинуть Жирону из-за главного тренера
Цыганков может неожиданно покинуть Жирону из-за главного тренера
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
Футбол | 18.03.2026, 10:03
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
17.03.2026, 07:00 59
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 6
Футбол
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 9
Футбол
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 14
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 15
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 15
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем