Стал известен еще один соперник Кривбасса на сборах в Испании

Стал известен очередной спарринг-партнер криворожского Кривбасса на зимних учебно-тренировочных сборах в Испании в 2026 году.

31 января команда Патрика ван Леувена встретится с представителем чемпионата Китая – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер.

Китайский клуб основан в 1951 году. Выступает в элите китайского футбола. В сезоне 2025 занял 6-е место. Наивысшее достижение в Суперлиге – серебряные награды в 2010 году. Также дважды становился обладателем Кубка Китайской футбольной ассоциации и один раз выигрывал Суперкубок.

Полный график контрольных матчей Кривбасса в Испании: