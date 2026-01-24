Стал известен еще один соперник Кривбасса на сборах в Испании
Оппонентом криворожцев 31 января будет Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Стал известен очередной спарринг-партнер криворожского Кривбасса на зимних учебно-тренировочных сборах в Испании в 2026 году.
31 января команда Патрика ван Леувена встретится с представителем чемпионата Китая – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер.
Китайский клуб основан в 1951 году. Выступает в элите китайского футбола. В сезоне 2025 занял 6-е место. Наивысшее достижение в Суперлиге – серебряные награды в 2010 году. Также дважды становился обладателем Кубка Китайской футбольной ассоциации и один раз выигрывал Суперкубок.
Полный график контрольных матчей Кривбасса в Испании:
- 15.01 – Мидтьюлланд (Дания) – 0:3
- 19.01 – Орхус (Дания) – 2:4
- 24.01 – Тэджон Хана Ситизен (Южная Корея)
- 31.01 – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Китай)
