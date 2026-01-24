Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 04:51 | Обновлено 24 января 2026, 05:31
Стал известен еще один соперник Кривбасса на сборах в Испании

Оппонентом криворожцев 31 января будет Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

ФК Кривбасс

Стал известен очередной спарринг-партнер криворожского Кривбасса на зимних учебно-тренировочных сборах в Испании в 2026 году.

31 января команда Патрика ван Леувена встретится с представителем чемпионата Китая – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер.

Китайский клуб основан в 1951 году. Выступает в элите китайского футбола. В сезоне 2025 занял 6-е место. Наивысшее достижение в Суперлиге – серебряные награды в 2010 году. Также дважды становился обладателем Кубка Китайской футбольной ассоциации и один раз выигрывал Суперкубок.

Полный график контрольных матчей Кривбасса в Испании:

  • 15.01 – Мидтьюлланд (Дания) – 0:3
  • 19.01 – Орхус (Дания) – 2:4
  • 24.01 – Тэджон Хана Ситизен (Южная Корея)
  • 31.01 – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Китай)
Кривбасс Кривой Рог Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Тэда) товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Патрик ван Леувен
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
