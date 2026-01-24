Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джозеф ДЖОНС: «Футбол – не просто игра, это борьба до последнего свистка»
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 03:38 | Обновлено 24 января 2026, 03:44
15
0

Джозеф ДЖОНС: «Футбол – не просто игра, это борьба до последнего свистка»

Новичок Кривбасс дал комментарий в статусе футболиста красно-белых

24 января 2026, 03:38 | Обновлено 24 января 2026, 03:44
15
0
Джозеф ДЖОНС: «Футбол – не просто игра, это борьба до последнего свистка»
ФК Кривбасс. Джозеф Джонс

Зимний новичок криворожского «Кривбасса», панамский защитник Джозеф Джонс дал первый короткий комментарий в статусе футболиста красно-белых:

– Мой путь начался далеко отсюда, за океаном, среди шума больших городов, тренировочных полей и мечты, которая не позволяла останавливаться.

– Что для тебя футбол?

– Футбол для меня – не просто игра, это борьба до последнего свистка.

– Твои эмоции после трансфера?

– Я прошел этот путь, чтобы оказаться здесь. Счастлив присоединиться к «Кривбассу» и быть частью красно-белой семьи.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Полесье – команда с большими амбициями»
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец расстался с игроком, который покинул Украину
Руслан РОТАНЬ: «Тяжело, но мы понимаем, что футбол – это наша жизнь»
Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эстонию лишили права на проведение ЧМ по фехтованию из-за рф и беларуси
Другие виды | 23 января 2026, 18:56 11
Эстонию лишили права на проведение ЧМ по фехтованию из-за рф и беларуси
Эстонию лишили права на проведение ЧМ по фехтованию из-за рф и беларуси

Эстония отказалась принимать у себя представителей стран-агрессоров

Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Теннис | 23 января 2026, 04:55 0
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин

Виктория Мбоко прошла Клару Таусон и далее сыграет против Арины Соболенко

Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 23.01.2026, 07:35
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 23.01.2026, 09:11
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса
Футбол | 24.01.2026, 01:20
Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса
Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 2
Бокс
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
23.01.2026, 07:54 2
Футбол
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 14
Бокс
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем