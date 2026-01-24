Джозеф ДЖОНС: «Футбол – не просто игра, это борьба до последнего свистка»

Зимний новичок криворожского «Кривбасса», панамский защитник Джозеф Джонс дал первый короткий комментарий в статусе футболиста красно-белых:

– Мой путь начался далеко отсюда, за океаном, среди шума больших городов, тренировочных полей и мечты, которая не позволяла останавливаться.

– Что для тебя футбол?

– Футбол для меня – не просто игра, это борьба до последнего свистка.

– Твои эмоции после трансфера?

– Я прошел этот путь, чтобы оказаться здесь. Счастлив присоединиться к «Кривбассу» и быть частью красно-белой семьи.