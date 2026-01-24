ФОТО. Виктор Цыганков показал свой зимний отпуск с Ванатом

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков поделился серией теплых снимков с зимнего отпуска, который он провел в горах вместе с семьей и друзьями.

На фото футболист «Жироны» отдыхает на заснеженных курортах, катается на санях и наслаждается временем вдали от футбольных будней.

Компанию Цыганкову составил его одноклубник Владислав Ванат, который приехал на отдых вместе со своей девушкой Миланой Кухилавой.

Публикации передают уютную и неформальную атмосферу, а болельщики в комментариях отметили позитив и дружескую обстановку.