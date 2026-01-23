Байер пытается найти новый клуб для украинского форварда

Немецкий клуб намерен найти новую команду для форварда сборной Украины U-21 Артема Степанова, который играет на правах аренды за «Нюрнберг».

В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 13 матчей во Второй Бундеслиге (один ассист) и один матч в Кубке Германии (один гол). Украинец потерял место в стартовом составе и доверие главного тренера Мирослава Клозе.

«Байер» и «Нюрнберг» прервут аренду досрочно, однако Степанов не вернется в Леверкузен – в команде Каспера Юльманда пока нет места для футболиста из Украины.

«Аренда Артема Степанова из леверкузенского «Байера» в «Нюрнберг» находится на грани расторжения. Главным условием является немедленный переход талантливого нападающего в новый клуб, где он сможет набраться игрового опыта.

Интерес к форварду проявляют как немецкие, так и зарубежные клубы. Расставание Артема с «Нюрнбергом» произойдет в ближайшее время», – сообщил Kicker.