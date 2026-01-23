Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Байер пытается найти новый клуб для украинского форварда
Германия
Байер пытается найти новый клуб для украинского форварда

Артем Степанов потерял место в стартовом составе «Нюрнберга», где играл на правах аренды

Байер пытается найти новый клуб для украинского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Немецкий клуб намерен найти новую команду для форварда сборной Украины U-21 Артема Степанова, который играет на правах аренды за «Нюрнберг».

В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 13 матчей во Второй Бундеслиге (один ассист) и один матч в Кубке Германии (один гол). Украинец потерял место в стартовом составе и доверие главного тренера Мирослава Клозе.

«Байер» и «Нюрнберг» прервут аренду досрочно, однако Степанов не вернется в Леверкузен – в команде Каспера Юльманда пока нет места для футболиста из Украины.

«Аренда Артема Степанова из леверкузенского «Байера» в «Нюрнберг» находится на грани расторжения. Главным условием является немедленный переход талантливого нападающего в новый клуб, где он сможет набраться игрового опыта.

Интерес к форварду проявляют как немецкие, так и зарубежные клубы. Расставание Артема с «Нюрнбергом» произойдет в ближайшее время», – сообщил Kicker.

По теме:
Трансфер Сикана стал вторым самым дорогим среди украинцев в Бельгии
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика вернула знакового для клуба игрока из Турции
Желько Любенович пригласил в Грузию двоих украинских футболистов
Байер Нюрнберг Артем Степанов трансферы трансферы Бундеслиги аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Kicker
Сообщить об ошибке

