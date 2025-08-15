Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Колос Ковалевка
16.08.2025 15:30 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
Колос – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура Украинской Премьер-лиги

ФК Колос

В субботу, 16 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

