Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 16:55 |
0

Стали известны стартовые составы матча Карпаты – Шахтер

Матч начнется 10 августа в 18:00 по Киеву

Стали известны стартовые составы матча Карпаты – Шахтер
10 августа в 18.00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».

"Шахтер" в первом туре победил минимально "Эпицентр" со счетом - 1:0. «Карпаты» уступили «Полиссе» – 0:2.

Несмотря на то, что «Шахтера» предстоит важная игра с «Панатинаикосом» среди недели, главный тренер Арда Туран решил провести минимальную ротацию в составе.

Для подопечных Владислава Лупашко эта игра также важна, ведь результат первой игры вряд ли устраивает команду.

Главные тренеры определились с основными составами команд.

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Жан Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес, Танда, Чачуа, Костенко, Шах, Игорь Невес

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Грамм, Азаров, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Невертон, Кауан Элиас

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер стартовые составы
