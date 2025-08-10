Стали известны стартовые составы матча Карпаты – Шахтер
Матч начнется 10 августа в 18:00 по Киеву
10 августа в 18.00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».
"Шахтер" в первом туре победил минимально "Эпицентр" со счетом - 1:0. «Карпаты» уступили «Полиссе» – 0:2.
Несмотря на то, что «Шахтера» предстоит важная игра с «Панатинаикосом» среди недели, главный тренер Арда Туран решил провести минимальную ротацию в составе.
Для подопечных Владислава Лупашко эта игра также важна, ведь результат первой игры вряд ли устраивает команду.
Главные тренеры определились с основными составами команд.
Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Жан Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес, Танда, Чачуа, Костенко, Шах, Игорь Невес
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Грамм, Азаров, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Невертон, Кауан Элиас
