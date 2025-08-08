ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Михавко забил гол в ворота Руха после углового

8 августа проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте защитник киевского клуба Тарас Михавко отправил мяч в ворота соперника и открыл счет в матче – 1:0.

ГОЛ, 0:1! Михавко, 21 мин