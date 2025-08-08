ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Михавко забил гол в ворота Руха после углового

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 18:28 | Обновлено 08 августа 2025, 18:33
Подопечные Александра Шовковского побеждают после точного удара защитника

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

8 августа проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте защитник киевского клуба Тарас Михавко отправил мяч в ворота соперника и открыл счет в матче – 1:0.

ГОЛ, 0:1! Михавко, 21 мин

По теме:
ВИДЕО. 2:0 во Львове. Рух помог Динамо и забил в собственные ворота
Виталий ГРУША: «Настраиваемся на положительный результат»
Александрия планирует подписать игрока Динамо, который не нужен Шовковскому
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Рух - Динамо Тарас Михавко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
