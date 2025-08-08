Украина. Премьер лига08 августа 2025, 18:28 | Обновлено 08 августа 2025, 18:33
824
0
ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Михавко забил гол в ворота Руха после углового
Подопечные Александра Шовковского побеждают после точного удара защитника
08 августа 2025, 18:28 | Обновлено 08 августа 2025, 18:33
824
0
8 августа проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».
Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 21-й минуте защитник киевского клуба Тарас Михавко отправил мяч в ворота соперника и открыл счет в матче – 1:0.
ГОЛ, 0:1! Михавко, 21 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 07 августа 2025, 20:16 11
Организаторы считали, что жакеты украинок напоминали национальный флаг
Футбол | 08 августа 2025, 16:05 10
Поединок состоится 8 августа и начнется в 18:00 по Киеву
Футбол | 08.08.2025, 07:01
Футбол | 08.08.2025, 18:13
Футбол | 08.08.2025, 07:45
Комментарии 0
Популярные новости
08.08.2025, 09:55 1
06.08.2025, 18:45 4
07.08.2025, 00:01 1
07.08.2025, 04:17
07.08.2025, 01:04 6
07.08.2025, 09:53 8
07.08.2025, 08:37 2
07.08.2025, 09:40 3