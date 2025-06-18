Жеребьевка еврокубков, Ильвес для Шахтера, новый тренер Александрии
Главные новости за 17 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 июня.
1A. Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ
1B. Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
В Ньоне прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы
1C. Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций
2A. Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Сине-желтые, если не уступят Нидерландам, сыграют с Португалией в 1/4 финала
2B. Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция
2C. Заруба пять-пять. Шоу: Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19
Нидерланды с двумя победами досрочно вышли в полуфинал
3A. Мертвые шмели не гудят. Боруссия Д чудом не проиграла Флуминенсе
Матч клубного чемпионата мира завершился со счетом 0:0
3B. Ривер Плейт стартовал с победы над японцами на клубном чемпионате мира
Аргентинская команда одержала уверенную победу со счетом 3:1
3C. Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз сыграли в КЧМ. Старт матча был отложен на час
Команда из ЮАР взяла три очка в противостоянии с корейским клубом
3D. С голом Серхио Рамоса. Монтеррей и Интер разошлись миром в матче КЧМ
На гол ветерана ответил Лаутаро Мартинес
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Николай Кухаревич стал игроком «Слована» из Братиславы
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ
«Александрия» объявила о трансфере Мартынюка в «Металлист 1925»
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового главного тренера
Кирилл Нестеренко возглавил «Александрию»
5B. В поисках нового Ротаня. Почему Александрия сделала ставку на Нестеренко
Команду возглавил 33-летний специалист без опыта самостоятельной работы
6. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с вице-президентом клуба
Артем Гагарин покинул свой пост
7A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны
ФК Ревера 1908 сохранила профессиональный статус
7B. Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Атлет, Лесное, Ребел, Пенуэл станут новыми участниками Второй лиги
8A. Призеры Экстра-лиги по футзалу объединились. Клуб сыграет в Лиге чемпионов
Аврора и SkyUp решили объединить усилия
8B. ОФИЦИАЛЬНО. Известный футзальный клуб снялся с розыгрыша Экстра-лиги
Пресс-служба «Энергии» выступила с официальным заявлением
9. Лаки-лузеры: Стародубцева не воспользовалась шансом и покинула Ноттингем
Юлия потерпела поражение от Кристины Букши в первом раунде основной сетки
10. Команда Луческу, Гвардиолы и Баджо приказала долго жить
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