Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка еврокубков, Ильвес для Шахтера, новый тренер Александрии
Другие новости
18 июня 2025, 09:23 | Обновлено 18 июня 2025, 09:29
1083
1

Жеребьевка еврокубков, Ильвес для Шахтера, новый тренер Александрии

Главные новости за 17 июня на Sport.ua

18 июня 2025, 09:23 | Обновлено 18 июня 2025, 09:29
1083
1
Жеребьевка еврокубков, Ильвес для Шахтера, новый тренер Александрии
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 июня.

1A. Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ

1B. Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
В Ньоне прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы

1C. Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций

2A. Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Сине-желтые, если не уступят Нидерландам, сыграют с Португалией в 1/4 финала

2B. Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция

2C. Заруба пять-пять. Шоу: Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19
Нидерланды с двумя победами досрочно вышли в полуфинал

3A. Мертвые шмели не гудят. Боруссия Д чудом не проиграла Флуминенсе
Матч клубного чемпионата мира завершился со счетом 0:0

3B. Ривер Плейт стартовал с победы над японцами на клубном чемпионате мира
Аргентинская команда одержала уверенную победу со счетом 3:1

3C. Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз сыграли в КЧМ. Старт матча был отложен на час
Команда из ЮАР взяла три очка в противостоянии с корейским клубом

3D. С голом Серхио Рамоса. Монтеррей и Интер разошлись миром в матче КЧМ
На гол ветерана ответил Лаутаро Мартинес

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Николай Кухаревич стал игроком «Слована» из Братиславы

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ
«Александрия» объявила о трансфере Мартынюка в «Металлист 1925»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового главного тренера
Кирилл Нестеренко возглавил «Александрию»

5B. В поисках нового Ротаня. Почему Александрия сделала ставку на Нестеренко
Команду возглавил 33-летний специалист без опыта самостоятельной работы

6. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с вице-президентом клуба
Артем Гагарин покинул свой пост

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны
ФК Ревера 1908 сохранила профессиональный статус

7B. Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Атлет, Лесное, Ребел, Пенуэл станут новыми участниками Второй лиги

8A. Призеры Экстра-лиги по футзалу объединились. Клуб сыграет в Лиге чемпионов
Аврора и SkyUp решили объединить усилия

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Известный футзальный клуб снялся с розыгрыша Экстра-лиги
Пресс-служба «Энергии» выступила с официальным заявлением

9. Лаки-лузеры: Стародубцева не воспользовалась шансом и покинула Ноттингем
Юлия потерпела поражение от Кристины Букши в первом раунде основной сетки

10. Команда Луческу, Гвардиолы и Баджо приказала долго жить
О печальной судьбе «Брешии»

По теме:
Победа Челси, сумасшедший матч Бенфики, возвращение Скрипника в Зарю
Победа молодежки, серебро Магучих, рекорд Дюплантиса, неудача волейболистов
Старт КЧМ, тренер для Александрии, поражение Украины от Бразилии
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Футбол | 18 июня 2025, 08:19 14
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение

Наставник «сине-желтых» получил предложения с Ближнего Востока

Нереальный матч и разгром соперника. Флорида завоевала Кубок Стэнли НХЛ
Хоккей | 18 июня 2025, 05:52 4
Нереальный матч и разгром соперника. Флорида завоевала Кубок Стэнли НХЛ
Нереальный матч и разгром соперника. Флорида завоевала Кубок Стэнли НХЛ

Пантеры снова обыграли Эдмонтон в финальной серии

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17.06.2025, 17:14
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ
Футбол | 18.06.2025, 09:59
УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ
УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Футбол | 17.06.2025, 14:50
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Рано...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
16.06.2025, 23:40 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
17.06.2025, 09:05 3
Бокс
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
16.06.2025, 19:33 13
Волейбол
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
16.06.2025, 20:54 3
Футбол
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
16.06.2025, 09:13 3
Футбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 10
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем