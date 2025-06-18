Жеребьевка еврокубков, Ильвес для Шахтера, новый тренер Александрии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 июня.

1A. Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ

1B. Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации

В Ньоне прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы

1C. Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций

2A. Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?

Сине-желтые, если не уступят Нидерландам, сыграют с Португалией в 1/4 финала

2B. Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины

В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция

2C. Заруба пять-пять. Шоу: Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19

Нидерланды с двумя победами досрочно вышли в полуфинал

3A. Мертвые шмели не гудят. Боруссия Д чудом не проиграла Флуминенсе

Матч клубного чемпионата мира завершился со счетом 0:0

3B. Ривер Плейт стартовал с победы над японцами на клубном чемпионате мира

Аргентинская команда одержала уверенную победу со счетом 3:1

3C. Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз сыграли в КЧМ. Старт матча был отложен на час

Команда из ЮАР взяла три очка в противостоянии с корейским клубом

3D. С голом Серхио Рамоса. Монтеррей и Интер разошлись миром в матче КЧМ

На гол ветерана ответил Лаутаро Мартинес

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в клуб-участник Лиги чемпионов

Николай Кухаревич стал игроком «Слована» из Братиславы

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ

«Александрия» объявила о трансфере Мартынюка в «Металлист 1925»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового главного тренера

Кирилл Нестеренко возглавил «Александрию»

5B. В поисках нового Ротаня. Почему Александрия сделала ставку на Нестеренко

Команду возглавил 33-летний специалист без опыта самостоятельной работы

6. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с вице-президентом клуба

Артем Гагарин покинул свой пост

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны

ФК Ревера 1908 сохранила профессиональный статус

7B. Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины

Атлет, Лесное, Ребел, Пенуэл станут новыми участниками Второй лиги

8A. Призеры Экстра-лиги по футзалу объединились. Клуб сыграет в Лиге чемпионов

Аврора и SkyUp решили объединить усилия

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Известный футзальный клуб снялся с розыгрыша Экстра-лиги

Пресс-служба «Энергии» выступила с официальным заявлением

9. Лаки-лузеры: Стародубцева не воспользовалась шансом и покинула Ноттингем

Юлия потерпела поражение от Кристины Букши в первом раунде основной сетки

10. Команда Луческу, Гвардиолы и Баджо приказала долго жить

О печальной судьбе «Брешии»