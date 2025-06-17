ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине

Украинский футбольный клуб «Ревера 1908» официально объявил о прекращении выступлений во Второй лиге Украины. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«В конце сезона Группа компаний, поддерживавшая профессиональное направление, просмотрела свое видение спонсорства и решила сосредоточить внимание на поддержке Вооруженных Сил Украины.

В связи с этим клуб обратился в Профессиональную футбольную лигу Украины с ходатайством о приостановлении участия главной команды во Второй лиге сезона 2025/2026.

При этом ФК Ревера 1908. сохраняет профессиональный статус. В период реструктуризации главная команда примет участие в официальных любительских соревнованиях, что позволит сохранить игровую практику, клубную идентичность и внутреннюю динамику. Клуб не уклоняется от своих стратегических планов.

Формирование обновленного состава команды будет происходить на базе игроков главной и второй команд с учетом возможных кадровых изменений. Мы ведем индивидуальное общение с футболистами, чтобы обеспечить прозрачность решений и сохранить ценное игровое ядро ​​клуба», – говорится в сообщении.

По итогам сезона 2024/25 Ивано-Франковский коллектив набрал 14 баллов и занял девятое место в турнирной таблице Группы А.