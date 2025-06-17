Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
Украина. Вторая лига
17 июня 2025, 14:36 |
1502
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине

ФК Ревера 1908 сохранила профессиональный статус

17 июня 2025, 14:36 |
1502
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
ФК Ревера 1908

Украинский футбольный клуб «Ревера 1908» официально объявил о прекращении выступлений во Второй лиге Украины. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«В конце сезона Группа компаний, поддерживавшая профессиональное направление, просмотрела свое видение спонсорства и решила сосредоточить внимание на поддержке Вооруженных Сил Украины.

В связи с этим клуб обратился в Профессиональную футбольную лигу Украины с ходатайством о приостановлении участия главной команды во Второй лиге сезона 2025/2026.

При этом ФК Ревера 1908. сохраняет профессиональный статус. В период реструктуризации главная команда примет участие в официальных любительских соревнованиях, что позволит сохранить игровую практику, клубную идентичность и внутреннюю динамику. Клуб не уклоняется от своих стратегических планов.

Формирование обновленного состава команды будет происходить на базе игроков главной и второй команд с учетом возможных кадровых изменений. Мы ведем индивидуальное общение с футболистами, чтобы обеспечить прозрачность решений и сохранить ценное игровое ядро ​​клуба», – говорится в сообщении.

По итогам сезона 2024/25 Ивано-Франковский коллектив набрал 14 баллов и занял девятое место в турнирной таблице Группы А.

По теме:
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинский клуб назначил главного тренера
Заявлять ли резерв во Вторую лигу? В Шахтере приняли решение
Ревера 1908 Ивано-Франковск снятие с чемпионата Вторая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Футбол | 17 июня 2025, 07:37 6
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель

Александр может переехать в «Милан»

У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Футбол | 17 июня 2025, 08:23 19
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ

Илью хочет подписать «Ливерпуль» и «Челси»

Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками
Футбол | 17.06.2025, 14:05
Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками
Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Волейбол | 16.06.2025, 19:33
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Футбол | 17.06.2025, 11:55
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 6
Футбол
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 89
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Знаете, почему Усик не симулировал после того удара?»
Даниель ДЮБУА: «Знаете, почему Усик не симулировал после того удара?»
16.06.2025, 02:33 1
Бокс
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
15.06.2025, 19:41 6
Другие виды
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
16.06.2025, 00:02 4
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем