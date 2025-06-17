ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Николай Кухаревич стал игроком «Слована»
Братиславский «Слован» официально объявил о подписании украинского нападающего валлийского «Суонси» Николая Кухаревича.
Отмечается, что 23-летний футболист подписал с клубом контракт, рассчитанный на 4 следующих сезона.
В «Словане», который сыграет в квалификации Лиги чемпионов 2025/26, Николай взял 9-й номер.
В сезоне 2024/25 Николай Кухаревич на правах аренды провел 28 матчей за «Гиберниан», отличившись 7 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Николай Кухаревич расстался с девушкой.
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