ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в клуб-участник Лиги чемпионов

Братиславский «Слован» официально объявил о подписании украинского нападающего валлийского «Суонси» Николая Кухаревича.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с клубом контракт, рассчитанный на 4 следующих сезона.

В «Словане», который сыграет в квалификации Лиги чемпионов 2025/26, Николай взял 9-й номер.

В сезоне 2024/25 Николай Кухаревич на правах аренды провел 28 матчей за «Гиберниан», отличившись 7 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Николай Кухаревич расстался с девушкой.