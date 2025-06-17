Заруба пять-пять. Шоу: Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19

В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.

Во 2-м туре яркое шоу устроили Германия U-19 и Англия U-19. Шоу завершилось боевой ничьей с невероятным счетом 5:5. При этом английская команда совершила суперкамбек, отыгравшись с 1:5.

В другом матче группы Нидерланды обыграли Норвегию и с двумя победами досрочно вышли в полуфинал

Турнирное положение: Нидерланды (6 очков), Англия (2), Норвегия, Германия (по 1)

Ранее в другой группе Испания с 6 очками досрочно вышла в полуфинал, а вторую путевку разыграют команды Дании и Румынии (по 3 пункта), а Черногория потеряла все шансы (0).

Чемпионат Европы-2025 U‑19

Группа A, 2-й тур, 16 июня

17:00. Норвегия U‑19 – Нидерланды U-19 – 0:2

Голы: Смит, 65, Конаду, 83

20:00. Германия U‑19 – Англия U-19 – 5:5

Голы: Дарвих, 7, Эль-Мала, 31, 48, Мерштедт, 42, Вурм, 44 – Кинг, 35, Витли, 52, Рассел-Денни, 55, Эбботт, 61, Дерри, 63

Турнирная таблица

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