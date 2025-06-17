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Евро U19
Германия U19
17.06.2025 20:00 – FT 5 : 5
Англия U19
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17 июня 2025, 22:23 | Обновлено 17 июня 2025, 22:43
358
1

Заруба пять-пять. Шоу: Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19

Нидерланды с двумя победами досрочно вышли в полуфинал

17 июня 2025, 22:23 | Обновлено 17 июня 2025, 22:43
358
1
Заруба пять-пять. Шоу: Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.

Во 2-м туре яркое шоу устроили Германия U-19 и Англия U-19. Шоу завершилось боевой ничьей с невероятным счетом 5:5. При этом английская команда совершила суперкамбек, отыгравшись с 1:5.

В другом матче группы Нидерланды обыграли Норвегию и с двумя победами досрочно вышли в полуфинал

Турнирное положение: Нидерланды (6 очков), Англия (2), Норвегия, Германия (по 1)

Ранее в другой группе Испания с 6 очками досрочно вышла в полуфинал, а вторую путевку разыграют команды Дании и Румынии (по 3 пункта), а Черногория потеряла все шансы (0).

Чемпионат Европы-2025 U‑19

Группа A, 2-й тур, 16 июня

17:00. Норвегия U‑19 – Нидерланды U-19 – 0:2

Голы: Смит, 65, Конаду, 83

20:00. Германия U‑19 – Англия U-19 – 5:5

Голы: Дарвих, 7, Эль-Мала, 31, 48, Мерштедт, 42, Вурм, 44 – Кинг, 35, Витли, 52, Рассел-Денни, 55, Эбботт, 61, Дерри, 63

Турнирная таблица

>Инфографика

Фотогалерея

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Jesse Derry (Англия U19).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Zach Abbott (Англия U19).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Reiss-Alexander Russell-Denny (Англия U19).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Уитли (Англия U19).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Said El Mala (Германия U19).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Maximilian Herwerth (Германия U19).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Zach Abbott (Англия U19).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Англия U19).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Said El Mala (Германия U19).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Дарвих (Германия U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
Там мабуть в обох тренерів по інфаркту за цей матч було
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