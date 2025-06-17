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Евро U19
Германия U19
17.06.2025 20:00 – FT 5 : 5
Англия U19
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17 июня 2025, 22:59 | Обновлено 17 июня 2025, 23:02
404
0

ВИДЕО. Голевой фейерверк. Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы среди юношей U-19

17 июня 2025, 22:59 | Обновлено 17 июня 2025, 23:02
404
0
ВИДЕО. Голевой фейерверк. Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.

Во 2-м туре яркое шоу устроили Германия U-19 и Англия U-19. Шоу завершилось боевой ничьей с невероятным счетом 5:5.

При этом английская команда совершила суперкамбек, отыгравшись с 1:5.

Турнирное положение: Нидерланды (6 очков), Англия (2), Норвегия, Германия (по 1).

Чемпионат Европы-2025 U‑19

Группа B, 2-й тур, 17 июня

20:00. Германия U‑19 – Англия U-19 – 5:5

Голы: Дарвих, 7, Эль-Мала, 31, 48, Мерштедт, 42, Вурм, 44 – Кинг, 35, Витли, 52, Рассел-Денни, 55, Эбботт, 61, Дерри, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Jesse Derry (Англия U19).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Zach Abbott (Англия U19).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Reiss-Alexander Russell-Denny (Англия U19).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Уитли (Англия U19).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Said El Mala (Германия U19).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Maximilian Herwerth (Германия U19).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Zach Abbott (Англия U19).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Англия U19).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Said El Mala (Германия U19).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Дарвих (Германия U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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