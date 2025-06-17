Германия U19

ВИДЕО. Голевой фейерверк. Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы среди юношей U-19
В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.
Во 2-м туре яркое шоу устроили Германия U-19 и Англия U-19. Шоу завершилось боевой ничьей с невероятным счетом 5:5.
При этом английская команда совершила суперкамбек, отыгравшись с 1:5.
Турнирное положение: Нидерланды (6 очков), Англия (2), Норвегия, Германия (по 1).
Чемпионат Европы-2025 U‑19
Группа B, 2-й тур, 17 июня
20:00. Германия U‑19 – Англия U-19 – 5:5
Голы: Дарвих, 7, Эль-Мала, 31, 48, Мерштедт, 42, Вурм, 44 – Кинг, 35, Витли, 52, Рассел-Денни, 55, Эбботт, 61, Дерри, 63
Видео голов и обзор матча
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