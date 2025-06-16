Испания с двумя победами досрочно вышла в полуфинал Евро-2025 U-19

В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.

Во 2-м туре Испания U-19 обыграла Румынию U-19 (3:1), а Дания U-19 разгромила Черногорию U-19 (5:0).

Благодаря этой победе Испания с 6 очками досрочно вышла в полуфинал

Вторую путевку в плей-офф от группы разыграют команды Дании и Румынии (по 3 пункта), а Черногория потеряла все шансы (0).

Чемпионат Европы-2025 U‑19

Группа A, 2-й тур, 16 июня

18:00. Дания U‑19 – Черногория U-19 – 5:0

Голы: Бертельсен, 9, Темсен, 32, 52, Агьекум, 68, 74

21:00 Румыния U-19 – Испания U‑19 – 1:3

Голы: Симионаш, 49 – Кордеро, 3, Мартин, 67, Монсеррате Пуэйо, 73

Турнирная таблица