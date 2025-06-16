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Евро U19
Дания U19
16.06.2025 18:00 – FT 5 : 0
Черногория U19
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16 июня 2025, 23:23 | Обновлено 16 июня 2025, 23:36
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Испания с двумя победами досрочно вышла в полуфинал Евро-2025 U-19

Вторую путевку в плей-офф от группы разыграют команды Дании и Румынии

16 июня 2025, 23:23 | Обновлено 16 июня 2025, 23:36
66
0
Испания с двумя победами досрочно вышла в полуфинал Евро-2025 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.

Во 2-м туре Испания U-19 обыграла Румынию U-19 (3:1), а Дания U-19 разгромила Черногорию U-19 (5:0).

Благодаря этой победе Испания с 6 очками досрочно вышла в полуфинал

Вторую путевку в плей-офф от группы разыграют команды Дании и Румынии (по 3 пункта), а Черногория потеряла все шансы (0).

Чемпионат Европы-2025 U‑19

Группа A, 2-й тур, 16 июня

18:00. Дания U‑19 – Черногория U-19 – 5:0

Голы: Бертельсен, 9, Темсен, 32, 52, Агьекум, 68, 74

21:00 Румыния U-19 – Испания U‑19 – 1:3

Голы: Симионаш, 49 – Кордеро, 3, Мартин, 67, Монсеррате Пуэйо, 73

Турнирная таблица

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Jonathan Agyekum (Дания U19).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Jonathan Agyekum (Дания U19).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Mike Themsen (Дания U19).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Mike Themsen (Дания U19).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Villum Berthelsen (Дания U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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