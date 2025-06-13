Испания минимально обыграла Данию на старте Евро-2025 U-19

В стартовом матче Евро 2025 U-19, который состоялся 13 июня в Бухаресте, Испания U-19 обыграла Данию U-19 со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Исан Мерино на 45-й минуте. Дании не удалось сравнять счет во втором тайме.

Благодаря этой победе Испания лидирует в группе A (3 пункта), а Дания идет без набранных очков.

В другом матче этой группы в 21:00 сыграют Румыния U-19 и Черногория U-19.

Чемпионат Европы-2025 U‑19

Группа A, 1-й тур, 13 июня, Бухарест (Румыния)

18:00 Испания U‑19 – Дания U‑19 – 1:0

Голы: Исан Мерино, 45

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