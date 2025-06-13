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Евро U19
Испания U19
13.06.2025 18:00 - : -
Дания U19
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Молодежные турниры
13 июня 2025, 01:32 | Обновлено 13 июня 2025, 01:34
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0

Испания U-19 – Дания U-19. Прогноз и анонс на матч юниорского Евро

Матч состоится 13 июня в 18:00 по киевскому времени.

13 июня 2025, 01:32 | Обновлено 13 июня 2025, 01:34
260
0
Испания U-19 – Дания U-19. Прогноз и анонс на матч юниорского Евро
uefa.com

13 июня на «Джулешти» пройдет матч 1-го тура Евро U-19, в котором молодежная сборная Испании сыграет против молодежной сборной Дании. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Испания

Команда – рекордсмен по количеству титулов в этой возрастной категории. Начиная с 2002-го года, она уже 9 раз становились победителями Евро. В 2023-м ограничились полуфиналом, но через год, в Северной Ирландии, снова стали чемпионами. Понятно, что требования стоят максимальные: снова стать первыми.

Пока что для подопечных Хосе Ланы все складывалось ожидаемо хорошо. В первом отборочном цикле, в ноябре, конечно, ухитрились создать сенсацию, проиграв 3-4 Косово. Но, победив до этого Фарерские острова, а после – Австрию, все равно фаворит прошел дальше. А в марте обыграли не только Латвию, но и сильную Францию. Ну, а с самым номинальным сильным соперником, Италией, закончили ничьей - и этого тоже хватило для того, чтобы отправиться на который уже по счету чемпионат континента.

Дания

Сборная, конечно же, котируется куда ниже своего соперника. Да, когда-то национальная команда этой страны выиграла Евро, но тогда она вообще не должна была играть на том турнире - в срочном порядке подменили выброшенную из числа участников Югославию. Юношеский вариант тоже имеет самые скромные результаты. Так, на Евро прошлого года была ничья с Турцией после поражений как раз Испании и Франции.

Нынешнее поколение вполне уверенно прошло оба раунда отбора. Сначала, осенью, вышло обыграть и Северную Ирландию, и Албанию, и Израиль. Да и в марте сначала справились с Венгрией и Австрией, и только потом, все во многом решив, закончили ничьей с другим фаворитом – Германии.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно пять поединков. Трижды были ничьи, в первом матче, и в последнем, на прошлогоднем Евро, побеждали испанцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что номинальные гости создадут какие-то серьезные проблемы для испанцев. Ставим на то, что те смогут добиться успеха в этой встрече, победив скандинавов (коэффициент – 1,833).

Прогноз Sport.ua
Испания U19
13 июня 2025 -
18:00
Дания U19
Победа Испании 1,83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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