В Румынии стартует финальная часть чемпионата Европы U-19. Календарь матчей
В турнире примут участие 8 команд, которые прошли квалификацию
13 июня в Румынии стартует финальная часть чемпионата Европы 2025 среди юношей до 19 лет.
Турнир продлится до 26 июня, в нем сыграют 8 топ-команд континента, прошедших квалификацию.
В группу A входят: Румыния, Дания, Испания, Черногория. В группе B сыграют: Германия, Норвегия, Англия, Нидерланды. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Финал запланирован на 26 июня.
Матчи пройдут в Бухаресте, Плоешти и Волунтари – на 4 стадионах: Rapid-Giulesti, Arcul de Triumf, Ilie Oana и Anghel Iordanescu.
В турнире примут участие юноши, рожденные после 1 января 2006 года. Хозяйкой чемпионата является Румыния, которая получила право на проведение еще в 2021 году.
Сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко не прошла даже первый раунд отбора, потерпев 3 поражения в 3 матчах (от Казахстана – 1:2, Словении – 0:1, Нидерландов – 0:1) в ноябре 2024 года.
Евро-2025 U-19
Состав групп
- Группа A: Румыния, Дания, Испания, Черногория
- Группа B: Германия, Норвегия, Англия, Нидерланды
Во всех матчах указано киевское время начала
Группа A
1-й тур, 13 июня
- 18:00. Испания – Дания (Бухарест, Rapid-Giulesti)
- 21:00. Румыния – Черногория (Бухарест, Arcul de Triumf)
2-й тур, 16 июня
- 18:00. Дания – Черногория (Бухарест, Rapid-Giulesti)
- 21:00. Румыния – Испания (Волунтари, Anghel Iordanescu)
3-й тур, 19 июня
- 20:00. Дания – Румыния (Бухарест, Arcul de Triumf)
- 20:00. Черногория – Испания (Плоешти, Ilie Oana)
Группа B
1-й тур, 14 июня
- 17:00. Англия – Норвегия (Плоешти, Ilie Oana)
- 20:00. Германия – Нидерланды (Волунтари, Anghel Iordanescu)
2-й тур, 17 июня
- 17:00. Норвегия – Нидерланды (Плоешти, Ilie Oana)
- 20:00. Германия – Англия (Бухарест, Arcul de Triumf)
3-й тур, 20 июня
- 20:00. Норвегия – Германия (Волунтари, Anghel Iordanescu)
- 20:00. Нидерланды – Англия (Бухарест, Rapid-Giulesti)
Плей-офф
Полуфиналы, 23 июня
- 17:00. Победитель группы A – Второе место группы B (Бухарест, Arcul de Triumf)
- 20:00. Победитель группы B – Второе место группы A (Бухарест, Rapid-Giulesti)
Финал, 26 июня
- 20:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2 (Бухарест, Rapid-Giulesti)
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