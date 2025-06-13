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Молодежные турниры
13 июня 2025, 17:23 | Обновлено 13 июня 2025, 17:54
359
0

В Румынии стартует финальная часть чемпионата Европы U-19. Календарь матчей

В турнире примут участие 8 команд, которые прошли квалификацию

13 июня 2025, 17:23 | Обновлено 13 июня 2025, 17:54
359
0
В Румынии стартует финальная часть чемпионата Европы U-19. Календарь матчей
УЕФА

13 июня в Румынии стартует финальная часть чемпионата Европы 2025 среди юношей до 19 лет.

Турнир продлится до 26 июня, в нем сыграют 8 топ-команд континента, прошедших квалификацию.

В группу A входят: Румыния, Дания, Испания, Черногория. В группе B сыграют: Германия, Норвегия, Англия, Нидерланды. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Финал запланирован на 26 июня.

Матчи пройдут в Бухаресте, Плоешти и Волунтари – на 4 стадионах: Rapid-Giulesti, Arcul de Triumf, Ilie Oana и Anghel Iordanescu.

В турнире примут участие юноши, рожденные после 1 января 2006 года. Хозяйкой чемпионата является Румыния, которая получила право на проведение еще в 2021 году.

Сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко не прошла даже первый раунд отбора, потерпев 3 поражения в 3 матчах (от Казахстана – 1:2, Словении – 0:1, Нидерландов – 0:1) в ноябре 2024 года.

Евро-2025 U-19

Состав групп

  • Группа A: Румыния, Дания, Испания, Черногория
  • Группа B: Германия, Норвегия, Англия, Нидерланды

Во всех матчах указано киевское время начала

Группа A

1-й тур, 13 июня

  • 18:00. Испания – Дания (Бухарест, Rapid-Giulesti)
  • 21:00. Румыния – Черногория (Бухарест, Arcul de Triumf)

2-й тур, 16 июня

  • 18:00. Дания – Черногория (Бухарест, Rapid-Giulesti)
  • 21:00. Румыния – Испания (Волунтари, Anghel Iordanescu)

3-й тур, 19 июня

  • 20:00. Дания – Румыния (Бухарест, Arcul de Triumf)
  • 20:00. Черногория – Испания (Плоешти, Ilie Oana)

Группа B

1-й тур, 14 июня

  • 17:00. Англия – Норвегия (Плоешти, Ilie Oana)
  • 20:00. Германия – Нидерланды (Волунтари, Anghel Iordanescu)

2-й тур, 17 июня

  • 17:00. Норвегия – Нидерланды (Плоешти, Ilie Oana)
  • 20:00. Германия – Англия (Бухарест, Arcul de Triumf)

3-й тур, 20 июня

  • 20:00. Норвегия – Германия (Волунтари, Anghel Iordanescu)
  • 20:00. Нидерланды – Англия (Бухарест, Rapid-Giulesti)

Плей-офф

Полуфиналы, 23 июня

  • 17:00. Победитель группы A – Второе место группы B (Бухарест, Arcul de Triumf)
  • 20:00. Победитель группы B – Второе место группы A (Бухарест, Rapid-Giulesti)

Финал, 26 июня

  • 20:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2 (Бухарест, Rapid-Giulesti)
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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