В Румынии стартует финальная часть чемпионата Европы U-19. Календарь матчей

13 июня в Румынии стартует финальная часть чемпионата Европы 2025 среди юношей до 19 лет.

Турнир продлится до 26 июня, в нем сыграют 8 топ-команд континента, прошедших квалификацию.

В группу A входят: Румыния, Дания, Испания, Черногория. В группе B сыграют: Германия, Норвегия, Англия, Нидерланды. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Финал запланирован на 26 июня.

Матчи пройдут в Бухаресте, Плоешти и Волунтари – на 4 стадионах: Rapid-Giulesti, Arcul de Triumf, Ilie Oana и Anghel Iordanescu.

В турнире примут участие юноши, рожденные после 1 января 2006 года. Хозяйкой чемпионата является Румыния, которая получила право на проведение еще в 2021 году.

Сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко не прошла даже первый раунд отбора, потерпев 3 поражения в 3 матчах (от Казахстана – 1:2, Словении – 0:1, Нидерландов – 0:1) в ноябре 2024 года.

Евро-2025 U-19

Состав групп

Группа A: Румыния, Дания, Испания, Черногория

Группа B: Германия, Норвегия, Англия, Нидерланды

Во всех матчах указано киевское время начала

Группа A

1-й тур, 13 июня

18:00. Испания – Дания (Бухарест, Rapid-Giulesti)

21:00. Румыния – Черногория (Бухарест, Arcul de Triumf)

2-й тур, 16 июня

18:00. Дания – Черногория (Бухарест, Rapid-Giulesti)

21:00. Румыния – Испания (Волунтари, Anghel Iordanescu)

3-й тур, 19 июня

20:00. Дания – Румыния (Бухарест, Arcul de Triumf)

20:00. Черногория – Испания (Плоешти, Ilie Oana)

Группа B

1-й тур, 14 июня

17:00. Англия – Норвегия (Плоешти, Ilie Oana)

20:00. Германия – Нидерланды (Волунтари, Anghel Iordanescu)

2-й тур, 17 июня

17:00. Норвегия – Нидерланды (Плоешти, Ilie Oana)

20:00. Германия – Англия (Бухарест, Arcul de Triumf)

3-й тур, 20 июня

20:00. Норвегия – Германия (Волунтари, Anghel Iordanescu)

20:00. Нидерланды – Англия (Бухарест, Rapid-Giulesti)

Плей-офф

Полуфиналы, 23 июня

17:00. Победитель группы A – Второе место группы B (Бухарест, Arcul de Triumf)

20:00. Победитель группы B – Второе место группы A (Бухарест, Rapid-Giulesti)

Финал, 26 июня