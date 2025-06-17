Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с вице-президентом клуба
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 21:24 |
1679
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с вице-президентом клуба

Артем Гагарин покинул свой пост

17 июня 2025, 21:24 |
1679
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с вице-президентом клуба
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе вице-президента клуба Артема Гагарина.

Функционер занимал свою должность в течение последних 5 лет.

Решение попрощаться со специалистом прокомментировал президент клуба Константин Караманиц:

«Хочу искренне поблагодарить Артема Сергеевича за все, что он сделал для нашего клуба. Он был не просто вице-президентом, а человеком, который действительно жил этим делом и вкладывал в него часть себя. Мы вместе прошли много сложных и важных моментов – и я это очень ценю. Сейчас «Кривбасс» переходит в новую фазу, меняется структура, формат работы, и эти изменения диктуют новые непростые решения».

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» может подписать нападающего Даниэля Кивинду.

По теме:
С новым тренером. Клуб УПЛ объявил планы подготовки к сезону
Черноморец получил часть денежных задолженностей
Игрок сборной Украины сравнил уровень УПЛ и МЛС
Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отставка Константин Караманиц
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17 июня 2025, 17:14 12
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций

Лига 1 не хуже Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги: да или нет?
Футбол | 17 июня 2025, 15:51 17
Лига 1 не хуже Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги: да или нет?
Лига 1 не хуже Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги: да или нет?

Оцениваем уровень французского первенства по сравнению с другими топ-лигами Европы

«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ
Футбол | 17.06.2025, 20:47
«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ
«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ
Экс-капитан Динамо отреагировал на отношения Бражка с Квитковой
Футбол | 16.06.2025, 23:03
Экс-капитан Динамо отреагировал на отношения Бражка с Квитковой
Экс-капитан Динамо отреагировал на отношения Бражка с Квитковой
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Футбол | 17.06.2025, 16:12
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
predominator
Свалил клоун, ждём следующего когда свалит...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 6
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
17.06.2025, 09:05 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем