ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с вице-президентом клуба

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе вице-президента клуба Артема Гагарина.

Функционер занимал свою должность в течение последних 5 лет.

Решение попрощаться со специалистом прокомментировал президент клуба Константин Караманиц:

«Хочу искренне поблагодарить Артема Сергеевича за все, что он сделал для нашего клуба. Он был не просто вице-президентом, а человеком, который действительно жил этим делом и вкладывал в него часть себя. Мы вместе прошли много сложных и важных моментов – и я это очень ценю. Сейчас «Кривбасс» переходит в новую фазу, меняется структура, формат работы, и эти изменения диктуют новые непростые решения».

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» может подписать нападающего Даниэля Кивинду.