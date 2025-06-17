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WTA
17 июня 2025, 20:17 | Обновлено 17 июня 2025, 21:09
618
6

Лаки-лузеры: Стародубцева не воспользовалась шансом и покинула Ноттингем

Юлия потерпела поражение от Кристины Букши в первом раунде основной сетки

17 июня 2025, 20:17 | Обновлено 17 июня 2025, 21:09
618
6
Лаки-лузеры: Стародубцева не воспользовалась шансом и покинула Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде основной сетки украинка потерпела поражение от представительницы Испании Кристины Букши (WTA 107) за 1 час и 31 минуту.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – Кристина Букша (Испания) [LL] – 3:6, 3:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Юлия уступила Кристине в первом круге Ролан Гаррос.

Стародубцева и Букша попали в основу Ноттингема как лаки-лузеры. Обе проиграли в финале квалификации и заменили в основной сетке Петру Квитову и Татьяну Марию соответственно.

Следующей соперницей Кристины будет пятая сеяная Лейла Фернандес.

Украину в Ноттингеме продолжит представлять Даяна Ястремская, которая в 1/16 финала выбила Ольгу Данилович. 18 июня Даяна выйдет на корт против Антонии Ружич.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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C.Пеклов
Це ганебна гра від Юлі ,безхарактерна й тупа.
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+2
Neptun
Гра на цьому етапі шо Костючки, шо Стародубцевої складає настільки гнітюче враження, шо не хочеться і підбирати слова. Краще мабудь і не дивитися. 
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+2
Alehandro
Закінчувати матч двома подвійними це якийсь новий недосяжний рівень...
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Forcer Petya
З Юлею знову щось незрозуміле відбувається 🤦
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+1
introvert
Прогнози про те, що перемоги на РГ, подаровані фортуною, можуть стати пірровими, справджуються. Краще б не було того незаслуженого лакі-лузерства і здобутих призових, а була мотивація до вдосконалення гри та цілеспрямована підготовка до трав`яного сезону. Тепер же цьогорічний Париж замінив минулорічний Пекін. Схоже, амбіції Стародубцевої на сезон втамовані.
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0
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