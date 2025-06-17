Лаки-лузеры: Стародубцева не воспользовалась шансом и покинула Ноттингем

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде основной сетки украинка потерпела поражение от представительницы Испании Кристины Букши (WTA 107) за 1 час и 31 минуту.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – Кристина Букша (Испания) [LL] – 3:6, 3:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Юлия уступила Кристине в первом круге Ролан Гаррос.

Стародубцева и Букша попали в основу Ноттингема как лаки-лузеры. Обе проиграли в финале квалификации и заменили в основной сетке Петру Квитову и Татьяну Марию соответственно.

Следующей соперницей Кристины будет пятая сеяная Лейла Фернандес.

Украину в Ноттингеме продолжит представлять Даяна Ястремская, которая в 1/16 финала выбила Ольгу Данилович. 18 июня Даяна выйдет на корт против Антонии Ружич.