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Украина. Вторая лига
17 июня 2025, 14:50 |
1187
0

Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины

«Атлет», «Лесное», «Ребел», «Пенуэл» станут новыми участниками Второй лиги

17 июня 2025, 14:50 |
1187
0
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
ПФЛ

17 июня состоится Конференция Профессиональной футбольной лиги Украины, где будет утвержден формат соревнований в сезоне 2025/26, а также количество участников.

По информации источника UA-Football, список профессиональных украинских команд потерпит определенные изменения. Сразу пять коллективов не будут участвовать в соревнованиях в следующей кампании.

Команды, которые прекратят свое членство в ПФЛ:

  • «Карпаты» (Галич)
  • «Балканы» (село Заря)
  • «Звягель» (город Звягель)

Команды, которые временно прекратят свое членство в ПФЛ:

  • «Ревера 1908» (город Ивано-Франковск)
  • «Кремень» (город Кременчуг)

Новыми участниками Второй лиги станут:

  • «Атлет» (город Киев);
  • «Лесное» (село Лесное);
  • «Rebel» (город Киев);
  • «Пенуэл» (город Кривой Рог)
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Карпаты Галич Балканы Заря Звягель Ревера 1908 Ивано-Франковск Кремень Кременчуг Атлет Киев Лесное Пенуэл Кривой Рог Rebel Киев
Николай Титюк Источник: UA-Football
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