Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины

17 июня состоится Конференция Профессиональной футбольной лиги Украины, где будет утвержден формат соревнований в сезоне 2025/26, а также количество участников.

По информации источника UA-Football, список профессиональных украинских команд потерпит определенные изменения. Сразу пять коллективов не будут участвовать в соревнованиях в следующей кампании.

Команды, которые прекратят свое членство в ПФЛ:

«Карпаты» (Галич)

«Балканы» (село Заря)

«Звягель» (город Звягель)

Команды, которые временно прекратят свое членство в ПФЛ:

«Ревера 1908» (город Ивано-Франковск)

«Кремень» (город Кременчуг)

Новыми участниками Второй лиги станут:

«Атлет» (город Киев);

«Лесное» (село Лесное);

«Rebel» (город Киев);

«Пенуэл» (город Кривой Рог)