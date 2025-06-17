Украина. Вторая лига17 июня 2025, 14:50 |
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Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
«Атлет», «Лесное», «Ребел», «Пенуэл» станут новыми участниками Второй лиги
17 июня 2025, 14:50 |
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17 июня состоится Конференция Профессиональной футбольной лиги Украины, где будет утвержден формат соревнований в сезоне 2025/26, а также количество участников.
По информации источника UA-Football, список профессиональных украинских команд потерпит определенные изменения. Сразу пять коллективов не будут участвовать в соревнованиях в следующей кампании.
Команды, которые прекратят свое членство в ПФЛ:
- «Карпаты» (Галич)
- «Балканы» (село Заря)
- «Звягель» (город Звягель)
Команды, которые временно прекратят свое членство в ПФЛ:
- «Ревера 1908» (город Ивано-Франковск)
- «Кремень» (город Кременчуг)
Новыми участниками Второй лиги станут:
- «Атлет» (город Киев);
- «Лесное» (село Лесное);
- «Rebel» (город Киев);
- «Пенуэл» (город Кривой Рог)
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