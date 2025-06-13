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  4. Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Украина. Вторая лига
13 июня 2025, 20:26 |
1706
0

Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе

«Ревера 1908» заняла девятое место в группе А по итогам сезона 2024/25

13 июня 2025, 20:26 |
1706
0
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
ФК Ревера 1908

Украинский футбольный клуб «Ревера 1908» решил приостановить выступление во Второй лиге, но сохранить профессиональный статус.

По информации источника, коллектив не прекратит свое существование, но возьмет паузу на один год. Однако, будущее клуба из города Ивано-Франковск остается пока неопределенным.

«Ревера 1908» был основан в 2020 году, а в 2024 клуб получил профессиональный статус и право играть под эгидой ПФЛ во Второй лиге Украины.

Назва клуба была выбрана из-за традиций прикарпатского спорта, в частности первой в истории местного футбола команды «Ревера», появившейся на свет в 1908 году.

По итогам сезона 2024/25 ивано-франковский коллектив набрал 14 баллов и занял девятое место в турнирной таблице Группы А.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ревера 1908 Ивано-Франковск
Николай Титюк Источник: Telegram
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