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  4. Финал для Барселоны, победы Динамо и Шахтера в Кубке, Зубков снова забил
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03 апреля 2025, 06:15 |
440
0

Финал для Барселоны, победы Динамо и Шахтера в Кубке, Зубков снова забил

Главные новости за 2 апреля на Sport.ua

03 апреля 2025, 06:15 |
440
0
Финал для Барселоны, победы Динамо и Шахтера в Кубке, Зубков снова забил
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 2 апреля.

1А. Хватило одного гола. Барселона минимально одолела Атлетико
Гол Феррана Торреса вывел «Барсу» в финал Кубка Испании, где каталонцы не играли уже 4 года

1B. Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Кубка Испании 2024/25
26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье трофей разыграют Реал Мадрид и Барселона

2А. Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Победу «горнякам» принес гол Кевина во втором экстра-тайме

2B. Декорации другие, итог – тот же. Динамо одолело Рух и в Кубке Украины
Однако на этот раз команда Пономарева кое-где была даже очень близкой к сенсации

2С. Полесье выбило Верес и вышло в полуфинал Кубка Украины
Единственный гол забил Батиста

3А. Миколенко и Ко не выстояли. Ливерпуль обыграл Эвертон на Энфилде
«Красные» победили со счетом 1:0

3B. Справились без Холанда. Манчестер Сити не оставил шансов Лестеру
«Горожане» одержали домашнюю победу в АПЛ со счетом 2:0

3C. Апсет для Забарного. Борнмут проиграл аутсайдеру АПЛ
Состоялось еще 4 матча 30-го тура АПЛ

4A. Дерби отложено на второй матч. Милан и Интер разошлись миром в Кубке
На гол Тэмми Абрахама для россонери ответил Хакан Чалханоглу у нерадзурри

4B. Низколиговый Канн не устоял против Реймса в полуфинале Кубка Франции
ПСЖ узнал своего соперника в финале

4C. За четвертым кубком. Штутгарт победил РБ Лейпциг в полуфинальном матче
Хозяева поля трижды выигрывали трофей в своей истории

5. Трубин пропустил дважды. Одержав непростую победу, Бенфика догнала Спортинг
Дубль оформил Керем Актюркоглу, еще один гол забил Вангелис Павлидис

6A. Гол Зубкова в овертайме принес Трабзонспору путевку в полуфинал Кубка
«Трабзонспор» в 1/4 финала дома переиграл «Бодрумспор»

6B. ВИДЕО. Зубков забил гол за Трабзонспор в горячем матче Кубка Турции
Александр отметился голом в ворота «Бодрумспора»

6C. Драка запасных и вылет Моуриньо. Галатасарай вышел в полуфинал Кубка Турции
Фенербахче потерпел поражение со счетом 1:2 и покинул соревнования

7. Соболева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Турции, выиграв сет 6:0
Анастасия в двух сетах разобралась с Чагла Бююкакчай в 1/16 финала соревнований в Анталье

8. Стартовый матч сборной Украины WU-19 не состоится. Что случилось?
Украинская команда из-за визовых проблем не смогла вовремя вылететь в Британию

9. Шахтер хочет арендовать Луиса Гильерме без опции выкупа – журналист
Лучших вариантов у «Вест Хэма» по бразильцу в настоящий момент нет

10А. Тухель и компания: почему немецкие тренеры становятся более востребованными
Рассказываем о причинах успешности немецких специалистов

10B. Страсбург удивляет в Лиге 1. Команда украинца Соболя посягает на зону ЛЧ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков рассказывает о команде-открытии чемпионата Франции

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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