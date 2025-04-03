Финал для Барселоны, победы Динамо и Шахтера в Кубке, Зубков снова забил
Главные новости за 2 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 2 апреля.
1А. Хватило одного гола. Барселона минимально одолела Атлетико
Гол Феррана Торреса вывел «Барсу» в финал Кубка Испании, где каталонцы не играли уже 4 года
1B. Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Кубка Испании 2024/25
26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье трофей разыграют Реал Мадрид и Барселона
2А. Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Победу «горнякам» принес гол Кевина во втором экстра-тайме
2B. Декорации другие, итог – тот же. Динамо одолело Рух и в Кубке Украины
Однако на этот раз команда Пономарева кое-где была даже очень близкой к сенсации
2С. Полесье выбило Верес и вышло в полуфинал Кубка Украины
Единственный гол забил Батиста
3А. Миколенко и Ко не выстояли. Ливерпуль обыграл Эвертон на Энфилде
«Красные» победили со счетом 1:0
3B. Справились без Холанда. Манчестер Сити не оставил шансов Лестеру
«Горожане» одержали домашнюю победу в АПЛ со счетом 2:0
3C. Апсет для Забарного. Борнмут проиграл аутсайдеру АПЛ
Состоялось еще 4 матча 30-го тура АПЛ
4A. Дерби отложено на второй матч. Милан и Интер разошлись миром в Кубке
На гол Тэмми Абрахама для россонери ответил Хакан Чалханоглу у нерадзурри
4B. Низколиговый Канн не устоял против Реймса в полуфинале Кубка Франции
ПСЖ узнал своего соперника в финале
4C. За четвертым кубком. Штутгарт победил РБ Лейпциг в полуфинальном матче
Хозяева поля трижды выигрывали трофей в своей истории
5. Трубин пропустил дважды. Одержав непростую победу, Бенфика догнала Спортинг
Дубль оформил Керем Актюркоглу, еще один гол забил Вангелис Павлидис
6A. Гол Зубкова в овертайме принес Трабзонспору путевку в полуфинал Кубка
«Трабзонспор» в 1/4 финала дома переиграл «Бодрумспор»
6B. ВИДЕО. Зубков забил гол за Трабзонспор в горячем матче Кубка Турции
Александр отметился голом в ворота «Бодрумспора»
6C. Драка запасных и вылет Моуриньо. Галатасарай вышел в полуфинал Кубка Турции
Фенербахче потерпел поражение со счетом 1:2 и покинул соревнования
7. Соболева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Турции, выиграв сет 6:0
Анастасия в двух сетах разобралась с Чагла Бююкакчай в 1/16 финала соревнований в Анталье
8. Стартовый матч сборной Украины WU-19 не состоится. Что случилось?
Украинская команда из-за визовых проблем не смогла вовремя вылететь в Британию
9. Шахтер хочет арендовать Луиса Гильерме без опции выкупа – журналист
Лучших вариантов у «Вест Хэма» по бразильцу в настоящий момент нет
10А. Тухель и компания: почему немецкие тренеры становятся более востребованными
Рассказываем о причинах успешности немецких специалистов
10B. Страсбург удивляет в Лиге 1. Команда украинца Соболя посягает на зону ЛЧ
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