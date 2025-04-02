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  4. Шахтер хочет арендовать Луиса Гильерме без опции выкупа – журналист
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 20:25 |
705
4

Шахтер хочет арендовать Луиса Гильерме без опции выкупа – журналист

Лучших вариантов у «Вест Хэма» по бразильцу в настоящий момент нет

02 апреля 2025, 20:25 |
705
4
Шахтер хочет арендовать Луиса Гильерме без опции выкупа – журналист
instagram.com/l.guilhermelira

19-летний вингер «Вест Хэма» Луис Гильерме сталкивается с неопределенностью в вопросе своего будущего в лондонском клубе.

Как и сообщалось ранее, в конце сезона бразилец может покинуть стан «молотобойцев».

По информации журналиста Экрема Конура, интерес к Луису Гильерме проявляют «Шахтер», «Атлетико», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Наполи» и «Фламенго». Однако, несмотря на солидный перечень претендентов, все эти клубы готовы рассматривать лишь вариант аренды бразильца, причем без обязательства выкупа.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хотел бы выручить от продажи Луиса Гильерме порядка 30 миллионов евро.

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Луис Гильерме Атлетико Мадрид Шахтер Донецк Вест Хэм Наполи трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Фламенго Кристал Пэлас Вулверхэмптон трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Алексей Сливченко Источник: Экрем Конур
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Комментарии 4
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Gargantua81
так у Шахтера на флангах Кевин и Алиссон.
Кевин вообще лучший игрок команды, а Алиссона купили не для того, чтобы лавку греть.
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0
Andromed
ось це прям прив'язались до цього футболіста, не згадаю прям таку довгу трансферну сагу від Шахтаря
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0
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avk2307
Поверніть Зубкова , а краще двох за ті самі кошти
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-1
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