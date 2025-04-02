Шахтер хочет арендовать Луиса Гильерме без опции выкупа – журналист
Лучших вариантов у «Вест Хэма» по бразильцу в настоящий момент нет
19-летний вингер «Вест Хэма» Луис Гильерме сталкивается с неопределенностью в вопросе своего будущего в лондонском клубе.
Как и сообщалось ранее, в конце сезона бразилец может покинуть стан «молотобойцев».
По информации журналиста Экрема Конура, интерес к Луису Гильерме проявляют «Шахтер», «Атлетико», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Наполи» и «Фламенго». Однако, несмотря на солидный перечень претендентов, все эти клубы готовы рассматривать лишь вариант аренды бразильца, причем без обязательства выкупа.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хотел бы выручить от продажи Луиса Гильерме порядка 30 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«ПСЖ» хочет подписать звезду «Реала», если клуб покинет Усман Дембеле
В матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» и «Реал Сосьедад» забили на двоих 8 мячей
Кевин вообще лучший игрок команды, а Алиссона купили не для того, чтобы лавку греть.