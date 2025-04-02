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Кубок Германии
Штутгарт
02.04.2025 21:45 – FT 3 : 1
РБ Лейпциг
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Германия
02 апреля 2025, 23:48 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:49
58
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За четвертым кубком. Штутгарт победил РБ Лейпциг в полуфинальном матче

Хозяева поля трижды выигрывали трофей в своей истории

02 апреля 2025, 23:48 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:49
58
0
За четвертым кубком. Штутгарт победил РБ Лейпциг в полуфинальном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля состоялся второй полуфинал Кубка Германии. «Штутгарт» принимал на своем поле «РБ Лейпциг».

Хозяева очень хорошо начали игру. Уже на 5-й минуте Анджело Стиллер из пределов штрафной площадки попал в девятку. Мартен Вандервордт был бессилен.

Было заметно, что этот гол изменил планы игроков «РБ Лейпцига», ведь они точно не рассчитывали на быстрый пропущенный мяч.

В первом тайме гости упустили несколько попыток. Поэтому на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Штутгарта».

Вторая половина игры снова проходила не по плану гостей. На 57-й минуте игроки «Штутгарта» удвоили преимущество. Ник Вольтемаде в штрафной площадке «РБ Лейпцига» вколотил «сферу» в левый нижний угол ворот.

Через 5 минут гости смогли один гол отквитать. Вилли Орбан отдал точную передачу на Беньямина Шешко, который подхватил мяч и пробил в направлении ворот - 2:1.

Но это не помогло «РБ Лейпцигу», ведь на 74-й минуте они пропустили в третий раз. Ник Вольтемаде отдал пас головой на Джейми Левелинга, а тот отправил «кожаного» в ворота.

«Штутгарт» трижды выигрывал Кубок Германии (1954, 1958, 1997). Последний раз команда играла в финале в 2013 году, где уступила «Баварии» (2:3).

Соперником «Штутгарта» в финале будет представитель третьего дивизиона - «Арминия».

Кубок Германии. 1/2 финала. 2 апреля

Штутгарт – РБ Лейпциг – 3:1

Голы: Стиллер, 5, Вольтемаде, 57, Левелинг, 73, – Шешко, 62

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Кубок Германии по футболу Штутгарт РБ Лейпциг Беньямин Шешко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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