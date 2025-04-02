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Кубок Германии
Штутгарт
02.04.2025 21:45 - : -
РБ Лейпциг
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Германия
02 апреля 2025, 07:46 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:49
75
0

Штутгарт – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Германии

Поединок начнется 2 апреля в 21:45 по Киеву

02 апреля 2025, 07:46 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:49
75
0
Штутгарт – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 апреля состоится матч ½ финала Кубка Германии между Штутгартом и РБ Лейпциг. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Штутгарт

В этом сезоне швабы несколько разочаровывают результатами, особенно по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас команда находится на 11-м месте в Бундеслиге и имеет в своем активе 37 очков. Разница между зоной еврокубков и позицией Штутгарта за 7 туров до конца чемпионата – 5 очков, поэтому у клуба есть неплохие шансы на попадание даже в Лигу чемпионов. Однако в этом сезоне из престижнейшего евротурнира коллектив вылетел еще на этапе лиги.

В четвертьфинале кубка Штутгарт минимально одолел Аусбург.

РБ Лейпциг

Несколько дней назад Лейпциг получил нового тренера, им стал Жолт Лёв, заменивший уволенного Марко Розе. На данный момент коллектив занимает 6 строчку в чемпионате, имея 42 очка в активе. От зоны ЛЧ команду отделяет 3 очка.

Как и Штутгарт лейпцигский клуб вылетел после 8 матчей в Лиге чемпионов (и сделал это раньше всех команд-участников), а в ¼ кубке минимально победил Вольфсбург благодаря забитому пенальти Шешко.

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Личные встречи

По результатам последних 5 матчей между командами сохраняется определенное равновесие – 2 победы Штутгарта, 2 выигрыша Лейпцига и 1 ничья. Правда, последний раз «РБ» праздновали победу еще в сентябре 2023 года.

Матч первого круга Бундеслиги между этими клубами завершился волевой победой швабов со счетом 2:1.

Интересные факты

  • Штутгарт не может победить уже в течение 6 матчей, последний раз команда выигрывала матч еще в начале февраля.
  • Этот матч станет первым для Лёва в должности главного тренера РБ Лейпциг.
  • Штутгарт пропускал по меньшей мере 1 гол в последних 11 играх против Лейпцига.
  • В последних 5 матчах на домашнем стадионе Штутгарт потерпел 4 поражения, в свою очередь Лейпциг победил лишь в 1/5 последних матчей на выезде.

Возможные стартовые составы

  • Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт-Гендрикс-Аль Дахиль-Эльч, Мийо-Штиллер-Каразор-Левелинг, Вольмаде-Демирович
  • Лейпциг: Ванделвоордт, Биштшиабу-Орбан-Гертрюйда, Раум-Баумгартнер-Капл-Баку, Симонс, Шешко-Опенда

Прогноз

Учитывая нестабильную форму и плохую игру в обороне обеих команд, я поставлю на то, что обе команды забьют в основное время с коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
Штутгарт
2 апреля 2025 -
21:45
РБ Лейпциг
Обе забьют 1.54 Сделать ставку

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Штутгарт РБ Лейпциг Кубок Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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