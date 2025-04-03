02.04.2025 21:45 – FT 3 : 1
Германия03 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:34
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Штутгарт – РБ Лейпциг – 3:1. Полуфинал Кубка Германии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Германии
03 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:34
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Вечером 2 апреля состоялся полуфинальный матч Кубка Германии.
«Штутгарт» на своем поле переиграл «РБ Лейпциг» (3:1).
В финальном матче «Штутгарт» сыграет против «Арминии», команды 3-го дивизиона. Финал состоится 24 мая в Берлине.
Кубок Германии. 1/2 финала. 2 апреля
Штутгарт – РБ Лейпциг – 3:1
Голы: Штиллер, 5, Вольтемаде, 57, Левелинг, 73 – Шешко, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ангело Штиллер (Штутгарт).
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