Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт – РБ Лейпциг – 3:1. Полуфинал Кубка Германии. Видео голов и обзор
Кубок Германии
Штутгарт
02.04.2025 21:45 – FT 3 : 1
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:34
31
0

Штутгарт – РБ Лейпциг – 3:1. Полуфинал Кубка Германии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Германии

03 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:34
31
0
Штутгарт – РБ Лейпциг – 3:1. Полуфинал Кубка Германии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялся полуфинальный матч Кубка Германии.

«Штутгарт» на своем поле переиграл «РБ Лейпциг» (3:1).

В финальном матче «Штутгарт» сыграет против «Арминии», команды 3-го дивизиона. Финал состоится 24 мая в Берлине.

Кубок Германии. 1/2 финала. 2 апреля

Штутгарт – РБ Лейпциг – 3:1

Голы: Штиллер, 5, Вольтемаде, 57, Левелинг, 73 – Шешко, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ангело Штиллер (Штутгарт).
По теме:
Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов
ВИДЕО. Фейеноорд разгромил Гронинген и вошел в топ-3 в Нидерландах
Канн – Реймс – 1:2. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор
Штутгарт Кубок Германии по футболу РБ Лейпциг видео голов и обзор Беньямин Шешко Ангело Штиллер Ник Вольтемаде Джейми Левелинг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
Футбол | 02 апреля 2025, 03:32 0
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»

Жозе высказался о Самюэле Это'о

Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Футбол | 02 апреля 2025, 12:27 0
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие

Винисиус Жуниор может покинуть клуб, чтобы освободить место для Флориана Вирца

Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Футбол | 02.04.2025, 07:20
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Полесье выбило Верес и вышло в полуфинал Кубка Украины
Футбол | 02.04.2025, 20:49
Полесье выбило Верес и вышло в полуфинал Кубка Украины
Полесье выбило Верес и вышло в полуфинал Кубка Украины
Ливерпуль – Эвертон – 1:0. Как Жота принес победу? Видеообзор матча
Футбол | 03.04.2025, 01:20
Ливерпуль – Эвертон – 1:0. Как Жота принес победу? Видеообзор матча
Ливерпуль – Эвертон – 1:0. Как Жота принес победу? Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
02.04.2025, 08:55
Бокс
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
01.04.2025, 12:14 7
Футбол
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
01.04.2025, 18:55 9
Футбол
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
02.04.2025, 08:27 18
Бокс
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
01.04.2025, 13:15 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 6
Бокс
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
01.04.2025, 09:28 8
Футбол
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем