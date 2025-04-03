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Кубок Франции
АС Канн
02.04.2025 22:00 – FT 1 : 2
Реймс
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Франция
03 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:14
156
2

Низколиговый Канн не устоял против Реймса в полуфинале Кубка Франции

ПСЖ узнал своего соперника в финале

03 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:14
156
2
Низколиговый Канн не устоял против Реймса в полуфинале Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля в полуфинальном матче Кубка Франции встречались «Канн» из 4-го дивизиона и представитель элитного дивизиона «Реймс».

Гости, как фавориты, сразу завладели инициативой. На 14-й минуте Хафиз Ибрагим открыл счет в матче.

Несмотря на быстрый гол и статус, в дальнейшем игроки «Реймса» выглядели хуже своего соперника.

Стоит отметить, что хозяева превосходили команду из Лиги 1 по всем показателям, кроме результата.

Во втором тайме игроки «Канна» организовали результативную атаку. Сначала команда завоевала угловой, а затем подачу Седрика Гонсалвеса замкнул Шейк Ндое - 1:1.

Однако судьба была не на стороне хозяев. На 58-й минуте Тедди Теума снова вывел «Реймс» вперед.

Матч завершился победой гостей со счетом 1:2.

В финале «Реймс» встретится с ПСЖ.

Кубок Франции. 1/2 финала. 2 апреля

Канн – Реймс – 1:2

Голы: Ндойе, 52, – Ибрагим, 14, Теума, 58

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Тедди Теума (Реймс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Шейх Н'Дой (АС Канн).
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реймс.
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
А колись давно-давно був Канн і Кан  в першому дивізіоні
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Андрій Заліщук
Канни з 4 Ліги
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0
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