Низколиговый Канн не устоял против Реймса в полуфинале Кубка Франции

2 апреля в полуфинальном матче Кубка Франции встречались «Канн» из 4-го дивизиона и представитель элитного дивизиона «Реймс».

Гости, как фавориты, сразу завладели инициативой. На 14-й минуте Хафиз Ибрагим открыл счет в матче.

Несмотря на быстрый гол и статус, в дальнейшем игроки «Реймса» выглядели хуже своего соперника.

Стоит отметить, что хозяева превосходили команду из Лиги 1 по всем показателям, кроме результата.

Во втором тайме игроки «Канна» организовали результативную атаку. Сначала команда завоевала угловой, а затем подачу Седрика Гонсалвеса замкнул Шейк Ндое - 1:1.

Однако судьба была не на стороне хозяев. На 58-й минуте Тедди Теума снова вывел «Реймс» вперед.

Матч завершился победой гостей со счетом 1:2.

В финале «Реймс» встретится с ПСЖ.

Кубок Франции. 1/2 финала. 2 апреля

Канн – Реймс – 1:2

Голы: Ндойе, 52, – Ибрагим, 14, Теума, 58