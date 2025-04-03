Низколиговый Канн не устоял против Реймса в полуфинале Кубка Франции
ПСЖ узнал своего соперника в финале
2 апреля в полуфинальном матче Кубка Франции встречались «Канн» из 4-го дивизиона и представитель элитного дивизиона «Реймс».
Гости, как фавориты, сразу завладели инициативой. На 14-й минуте Хафиз Ибрагим открыл счет в матче.
Несмотря на быстрый гол и статус, в дальнейшем игроки «Реймса» выглядели хуже своего соперника.
Стоит отметить, что хозяева превосходили команду из Лиги 1 по всем показателям, кроме результата.
Во втором тайме игроки «Канна» организовали результативную атаку. Сначала команда завоевала угловой, а затем подачу Седрика Гонсалвеса замкнул Шейк Ндое - 1:1.
Однако судьба была не на стороне хозяев. На 58-й минуте Тедди Теума снова вывел «Реймс» вперед.
Матч завершился победой гостей со счетом 1:2.
В финале «Реймс» встретится с ПСЖ.
Кубок Франции. 1/2 финала. 2 апреля
Канн – Реймс – 1:2
Голы: Ндойе, 52, – Ибрагим, 14, Теума, 58
События матча
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