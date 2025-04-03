Канн – Реймс – 1:2. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор

Вечером 2 апреля прошел полуфинал Кубка Франции.

Канн из 4-го дивизиона на домашней арене уступил Реймсу из Лиги 1 (1:2).

В финальном матче за трофей Реймс сыграет с ПСЖ, матч состоится 24 мая на Стад де Франс в Сен-Дени.

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Кубок Франции. 1/2 финала, 2 апреля

Канн – Реймс – 1:2

Голы: Ндойе, 52 – Ибрагим, 14, Теума, 58

Видео голов и обзор матча