Франция03 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:19
17
0
Канн – Реймс – 1:2. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Франции
03 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:19
17
0
Вечером 2 апреля прошел полуфинал Кубка Франции.
Канн из 4-го дивизиона на домашней арене уступил Реймсу из Лиги 1 (1:2).
В финальном матче за трофей Реймс сыграет с ПСЖ, матч состоится 24 мая на Стад де Франс в Сен-Дени.
Кубок Франции. 1/2 финала, 2 апреля
Канн – Реймс – 1:2
Голы: Ндойе, 52 – Ибрагим, 14, Теума, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Тедди Теума (Реймс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Шейх Н'Дой (АС Канн).
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реймс.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 апреля 2025, 00:40 1
26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье трофей разыграют Реал Мадрид и Барселона
Бокс | 02 апреля 2025, 11:15 0
Фабио Уордли продолжает занимать первое место
Бокс | 02.04.2025, 08:27
Футбол | 02.04.2025, 20:49
Футбол | 02.04.2025, 03:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.04.2025, 13:10 7
01.04.2025, 18:55 9
01.04.2025, 13:15 1
01.04.2025, 07:48 29
01.04.2025, 08:30 2
02.04.2025, 14:29 1
01.04.2025, 08:22 2
02.04.2025, 12:27