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Кубок Франции
АС Канн
02.04.2025 22:00 – FT 1 : 2
Реймс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
03 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:19
17
0

Канн – Реймс – 1:2. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Франции

03 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 03 апреля 2025, 03:19
17
0
Канн – Реймс – 1:2. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля прошел полуфинал Кубка Франции.

Канн из 4-го дивизиона на домашней арене уступил Реймсу из Лиги 1 (1:2).

В финальном матче за трофей Реймс сыграет с ПСЖ, матч состоится 24 мая на Стад де Франс в Сен-Дени.

Кубок Франции. 1/2 финала, 2 апреля

Канн – Реймс – 1:2

Голы: Ндойе, 52 – Ибрагим, 14, Теума, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Тедди Теума (Реймс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Шейх Н'Дой (АС Канн).
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реймс.
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Реймс Канн Кубок Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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