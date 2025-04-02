В среду, 2 апреля состоится матч ½ финала Кубка Франции между «Канном» и «Реймсом». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Канн

Никто не ожидал, что скромный клуб со второго Насьоналя сможет дойти столь далеко во французском кубке. По пути в полуфинал «Канн» одолел «Алес», «Гренобль», «Лорьян», «Див» и «Генгам». Однако это не самый лучший розыгрыш трофея в истории команды – в 1932 году коллективу удалось завоевать «золото».

На данный момент «Канн» имеет в активе 38 очков и занимает 3 место в четвертой по силе лиге Франции. За 7 матчей до завершения чемпионата отрыв до 1 места составляет 8 очков, что делает минимальными шансы на повышение в классе.

Реймс

В этом сезоне команда ведет борьбу за сохранение в Лиге 1. На сегодняшний день клуб имеет в своем активе 26 очков и находится на 15 позиции в чемпионате. У «Гавра», ближайшего конкурента в битве за выживание 24 очка.

По пути в полуфинал «Реймс» разобрался с «Мюцигом», «Монако», «Бургуэн-Жалье» и «Анже».

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Личные встречи

В последний раз клубы встречались в очном поединке еще в 2010 году в рамках Насьоналя. Тогда игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Интересные факты

«Канн» пропускал в каждом из последних 8 матчей.

«Реймс» проиграл в 3 из 5 последних матчах Лиги 1.

На домашнем стадионе «Канн» победил в 7/9 играх в 2025 году.

Возможные стартовые составы

Канн: Ванни, Фишер-Абдерахман-Смит-Винчи, Ндиае-Ньедо-Гонсалвеш, Мамбу-Домингес-Аббас

Реймс: Диюф, Акиме-Гбане-Окуму-Секине, Эдоа-Патрик-Коне, Накамура-Диакате-Ито

Прогноз

У каждой сказки есть свой конец, и я считаю, что сказка «Канна» завершится в этом матче. Поэтому я поставлю на победу «Реймса» с форой -1 и коэффициентом 2.08.

Прогноз Sport.ua АС Канн Реймс Фора Реймса (-1) 2.08 Сделать ставку

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