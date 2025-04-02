Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Канн – Реймс. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Франции
Кубок Франции
АС Канн
02.04.2025 22:00 - : -
Реймс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
02 апреля 2025, 07:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:58
39
0

Канн – Реймс. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Франции

Поединок состоится 2 апреля и начнется в 22:00 по Киеву

02 апреля 2025, 07:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:58
39
0
Канн – Реймс. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 апреля состоится матч ½ финала Кубка Франции между «Канном» и «Реймсом». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Канн

Никто не ожидал, что скромный клуб со второго Насьоналя сможет дойти столь далеко во французском кубке. По пути в полуфинал «Канн» одолел «Алес», «Гренобль», «Лорьян», «Див» и «Генгам». Однако это не самый лучший розыгрыш трофея в истории команды – в 1932 году коллективу удалось завоевать «золото».

На данный момент «Канн» имеет в активе 38 очков и занимает 3 место в четвертой по силе лиге Франции. За 7 матчей до завершения чемпионата отрыв до 1 места составляет 8 очков, что делает минимальными шансы на повышение в классе.

Реймс

В этом сезоне команда ведет борьбу за сохранение в Лиге 1. На сегодняшний день клуб имеет в своем активе 26 очков и находится на 15 позиции в чемпионате. У «Гавра», ближайшего конкурента в битве за выживание 24 очка.

По пути в полуфинал «Реймс» разобрался с «Мюцигом», «Монако», «Бургуэн-Жалье» и «Анже».

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Личные встречи

В последний раз клубы встречались в очном поединке еще в 2010 году в рамках Насьоналя. Тогда игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Интересные факты

  • «Канн» пропускал в каждом из последних 8 матчей.
  • «Реймс» проиграл в 3 из 5 последних матчах Лиги 1.
  • На домашнем стадионе «Канн» победил в 7/9 играх в 2025 году.

Возможные стартовые составы

  • Канн: Ванни, Фишер-Абдерахман-Смит-Винчи, Ндиае-Ньедо-Гонсалвеш, Мамбу-Домингес-Аббас
  • Реймс: Диюф, Акиме-Гбане-Окуму-Секине, Эдоа-Патрик-Коне, Накамура-Диакате-Ито

Прогноз

У каждой сказки есть свой конец, и я считаю, что сказка «Канна» завершится в этом матче. Поэтому я поставлю на победу «Реймса» с форой -1 и коэффициентом 2.08.

Прогноз Sport.ua
АС Канн
2 апреля 2025 -
22:00
Реймс
Фора Реймса (-1) 2.08 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Фенербахче – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Турции
Канн Реймс Кубок Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Увезли бы в аэропорт». Тренер клуба АПЛ подколол лидера Ливерпуля
Футбол | 02 апреля 2025, 08:16 0
«Увезли бы в аэропорт». Тренер клуба АПЛ подколол лидера Ливерпуля
«Увезли бы в аэропорт». Тренер клуба АПЛ подколол лидера Ливерпуля

Дэвид Моес хочет, чтобы Мохамед Салах ушел из «Ливерпуля»

Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Футбол | 01 апреля 2025, 13:10 7
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026

Новая Каледония невероятно близко подобралась к тому, чтобы впервые в истории поехать на мундиаль

Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Бокс | 01.04.2025, 08:30
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Футбол | 01.04.2025, 12:14
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Что за триллер! Матч Реала Мадрид и Реала Сосьедад перешел в экстратаймы
Футбол | 02.04.2025, 00:33
Что за триллер! Матч Реала Мадрид и Реала Сосьедад перешел в экстратаймы
Что за триллер! Матч Реала Мадрид и Реала Сосьедад перешел в экстратаймы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
31.03.2025, 09:04 7
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 6
Бокс
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
01.04.2025, 11:31
Бокс
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
01.04.2025, 12:13 8
Футбол
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
31.03.2025, 20:02
Футбол
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
01.04.2025, 00:46
Футбол
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
01.04.2025, 13:15
Бокс
Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
01.04.2025, 13:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем