ВИДЕО. Зубков забил гол за Трабзонспор в горячем матче Кубка Турции
Александр отметился голом в ворота «Бодрумспора»
Сегодня, 2 апреля, проходит матч четвертьфинала Кубка Турции, в котором «Трабзонспор» принимает «Бодрумспор».
В основное время команды сыграли вничью 2:2 – поединок перешел в дополнительное время.
В стартовом составе хозяев вышли два украинца – Даниил Сикан и Александр Зубков. Сикан был заменен в начале второго тайма.
На 98-й минуте забил Александр Зубков, сделав счет в матче 3:2.
Этот гол стал для Зубкова третьим в футболке «Трабзонспора». В его активе также один ассист.
ВИДЕО. Зубков забил гол за Трабзонспор в горячем матче Кубка Турции
🚀 ZUBKOV’DAN HARİKA BİR GOL!— A Spor (@aspor) April 2, 2025
🔴🔵 Trabzonspor, 98. dakikada Zubkov’un attığı golle Bodrum FK karşısında 3-2 öne geçti! #ZTK pic.twitter.com/zAH8LqzbxE
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