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  4. ВИДЕО. Зубков забил гол за Трабзонспор в горячем матче Кубка Турции
Украина. Вторая лига
02 апреля 2025, 20:12 | Обновлено 02 апреля 2025, 20:13
1308
6

ВИДЕО. Зубков забил гол за Трабзонспор в горячем матче Кубка Турции

Александр отметился голом в ворота «Бодрумспора»

02 апреля 2025, 20:12 | Обновлено 02 апреля 2025, 20:13
1308
6
ВИДЕО. Зубков забил гол за Трабзонспор в горячем матче Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Сегодня, 2 апреля, проходит матч четвертьфинала Кубка Турции, в котором «Трабзонспор» принимает «Бодрумспор».

В основное время команды сыграли вничью 2:2 – поединок перешел в дополнительное время.

В стартовом составе хозяев вышли два украинца – Даниил Сикан и Александр Зубков. Сикан был заменен в начале второго тайма.

На 98-й минуте забил Александр Зубков, сделав счет в матче 3:2.

Этот гол стал для Зубкова третьим в футболке «Трабзонспора». В его активе также один ассист.

ВИДЕО. Зубков забил гол за Трабзонспор в горячем матче Кубка Турции

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Бодрумспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков видео голов и обзор Трабзонспор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua81
молодец. решает.
Шахтер протупил продав его. Он еще сезона три мог бы делать разницу.
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+5
Виктор Алтухов
В последнее время он стал лидером Шахтера, а его продали, решив сделать ставку на молодых бразидбцев. В результате в Шахтере впереди играть некому. Пока Ахметов не поймет, что нужно срочно гнать Срну, толку не будет.
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+2
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Artem_Ponomar
та ти шо, ще й не робочою так получилось, молодець
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0
Alehandro
Норм поклав. Я турецьку трансляцію дивився. Вирішив, шо мабуть гра-відповідь буде і вимкнув після основного часу) а вони підступно грати продовжили...)
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0
saltim
Неужели с левого фланга и правой ногой? Не укладывается в голове
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0
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