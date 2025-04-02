Сегодня, 2 апреля, проходит матч четвертьфинала Кубка Турции, в котором «Трабзонспор» принимает «Бодрумспор».

В основное время команды сыграли вничью 2:2 – поединок перешел в дополнительное время.

В стартовом составе хозяев вышли два украинца – Даниил Сикан и Александр Зубков. Сикан был заменен в начале второго тайма.

На 98-й минуте забил Александр Зубков, сделав счет в матче 3:2.

Этот гол стал для Зубкова третьим в футболке «Трабзонспора». В его активе также один ассист.

ВИДЕО. Зубков забил гол за Трабзонспор в горячем матче Кубка Турции