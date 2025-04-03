Александр ЗУБКОВ: «Я действительно знал, что забью. Посвящаю гол семье»
Украинец помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Турции
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков поделился эмоциями от гола в 1/4 финала Кубка Турции против «Бодрумспора», который помог его команде квалифицироваться в полуфинал.
«Я действительно знал, что забью, когда сегодня проснулся. Потому что моя семья приехала ко мне буквально два дня тому назад. Они были со мной. Особенно моя дочь.
Конечно, она дала мне много энергии. Я посвящаю этот гол ей и болельщикам «Трабзонспора», – лаконично сказал Зубков.
На нашем сайте доступен обзор матча «Трабзонспор» – «Бодрумспор», в котором забил Александр Зубков.
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