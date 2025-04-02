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Кубок Турции
Трабзонспор
02.04.2025 17:45 – FT 3 : 2
Бодрумспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
02 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:27
158
0

Трабзонспор – Бодрумспор – 3:2 (д.в.). Победный мяч Зубкова. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка Турции

02 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:27
158
0
Трабзонспор – Бодрумспор – 3:2 (д.в.). Победный мяч Зубкова. Видео голов
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Вечером 2 апреля состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции, в котором «Трабзонспор» переиграл «Бодрумспор».

За команду хозяев сыграли два украинца – Даниил Сикан (заменен после перерыва) и Александр Зубков.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Основное время матча в Трабзоне закончилось вничью (2:2), и были назначены два овертайма.

На 98-й минуте победный гол для хозяев забил украинский вингер Александр Зубков (3:2 д.в.).

Зубков за «Трабзонспор» провел 9 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

В полуфинале Трабзонспор сыграет против победителя пары Бешикташ – Гезтепе.

Коньяспор, который днем ранее переиграл Искендерунспор (3:0), ожидает победителя суперматча Фенербахче – Галатасарай.

Кубок Турции. 1/4 финала, 2 апреля

Трабзонспор – Бодрумспор – 3:2 (д.в.)

Голы: Банза, 3, Эскихеллач, 22, Зубков, 98 – Сефери, 15, Барди, 20

Видео голов и обзор матча

События матча

109’
Батиста Менди (Трабзонспор) получает красную карточку.
98’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
89’
Окай Йокушлу (Трабзонспор) получает красную карточку.
79’
Фреди (Бодрумспор) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мустафа Эскихеллач (Трабзонспор).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Бодрумспор).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Бодрумспор).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Трабзонспор).
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Галатасарай Фенербахче Бешикташ Трабзонспор Коньяспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков Гезтепе Даниил Сикан выбор редакции видео голов и обзор Бодрумспор Таулант Сефери Симон Банза Искендерунспор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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