Трабзонспор – Бодрумспор – 3:2 (д.в.). Победный мяч Зубкова. Видео голов
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Вечером 2 апреля состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции, в котором «Трабзонспор» переиграл «Бодрумспор».
За команду хозяев сыграли два украинца – Даниил Сикан (заменен после перерыва) и Александр Зубков.
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Основное время матча в Трабзоне закончилось вничью (2:2), и были назначены два овертайма.
На 98-й минуте победный гол для хозяев забил украинский вингер Александр Зубков (3:2 д.в.).
Зубков за «Трабзонспор» провел 9 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.
В полуфинале Трабзонспор сыграет против победителя пары Бешикташ – Гезтепе.
Коньяспор, который днем ранее переиграл Искендерунспор (3:0), ожидает победителя суперматча Фенербахче – Галатасарай.
Кубок Турции. 1/4 финала, 2 апреля
Трабзонспор – Бодрумспор – 3:2 (д.в.)
Голы: Банза, 3, Эскихеллач, 22, Зубков, 98 – Сефери, 15, Барди, 20
Видео голов и обзор матча
События матча
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